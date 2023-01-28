開工啦！揮毫求雙倍吉利　男星隱藏技能被發現

Tizzy Bac、麋先生、宇宙人和家家攜手歡樂團聚過兔年，開春挑戰寫春聯，求新的一年好兆頭，同門音樂人也放下工作難得相聚一塊，開筆落下專屬的新年目標和吉祥話，有人架勢十足寫得一手好字，也有人煞有其事大玩「創意」哏，還畫起吸睛兔子，喜氣洋洋地把祝福送給歌迷過好年。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Tizzy Bac在年初三的時候釋出誠意滿滿的《一條美妙的歌》伴唱帶，惠婷和前源化身眉目傳情的曖昧男女，引領觀眾進入愛的崇高殿堂，讓歌迷看完笑得合不攏嘴，直呼是最強新年禮物。Tizzy Bac也巧妙取諧音，用毛筆寫下「知恩『兔』報」及「萬兔水富（即英語One Two Three Four）」，期許新的一年順利，前源透露：「我們的新年新計畫除了做好巡迴演出外，時間過很快，掐指一算距離Tizzy Bac迎接成軍第25周年越來越近了，開始構思到時候要做什麼，希望屆時鐵支股東們能一起和我們慶祝。」麋先生聖皓、以諾和逸凡分別寫下「前『兔』後翹」、「『兔』然好想你」及「福來兔給樂（即英語Fly Together）」，期望新的一年帶粉絲一起飛；喆安則頭腦動很快，取自己名字其中一字「喆」求雙倍吉利；小B則大氣揮毫春字，更畫出應景可愛小兔子，博得滿堂彩。▲▼Tizzy Bac、麋先生、宇宙人和家家攜手歡樂團聚過兔年，開春挑戰寫春聯。（圖／相信音樂提供） 宇宙人中擅長揮毫的阿奎則聚精會神，提起手慢慢揮毫寫下「招財進寶」組合字，眾人一見立刻驚呼「這根本是從外面買來的春聯吧！」直誇阿奎是揮毫專業戶；家家在今年初剛舉辦完《輕輕許個願》生日音樂會，過年長假回到台東南王部落與家人親友相聚，新的一年她寫下「萬兔順利」，除了為自己的新專輯錄製許願順利完成外，也祝福始終陪伴身旁的歌迷們萬事順利。野生劉德華在這裡！低調現身 身旁竟是「大馬十大富豪」福原愛懶理身價暴跌！突喊「實在忘不了」 甜蜜打氣胡宇威卯起來練舞！暖伴陳庭妮爸媽 甜蜜過年生活曝光短今陽明山賞櫻！「百褶短裙」辣曬美腿 男友視角照曝光