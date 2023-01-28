丁寧結婚13年！新年爆粗口「我要當賤人」：成了家庭囚犯

我是廣告 請繼續往下閱讀
丁寧認為，家庭主婦的工作才是最難的，「不然你覺得你吃的飯整齊的家庭小孩的接送都是神秘的小矮人幫忙的嗎？！當妳有了小孩妳就真的成了家庭囚犯，在這個監獄裡面不斷地做女工，妳的需要就永遠被排到清單最後。當妳又不夠狠不夠賤不夠自私，妳這個最後一個名次也永遠沒有機會往上調整，因為總是有更多的需要排在妳之前。」很多人也會漸漸地習慣「自己不重要」，「直到50歲或躺下之前，開始承擔所有妳對自己的悔恨與抱歉。只有自己在承擔。所以，我將爭取自己的排名」。
她接著列出自己新年想完成的清單，「像賤人一樣」關心自己的睡眠、皮膚狀況、身體狀況和生活大小事，「草莓跟櫻桃洗完自己先吃，該把孩子趕上床的時候不要客氣開始倒數計時！」她接著說：「老公交代的事五件挑一件應付一下，孩子的想要10件滿足一件就好，沒有四菜一湯有菜有湯就好。不是妳的責任不要扛，該翻白眼就翻，該嗆聲時就嗆聲，妳不出聲人家就覺得妳歡喜做甘願受。」最後，她認為媽媽們一定要關心自己的需要，每天留點時間給自己，做讓自己會開心的事。
文末，她也說：「這就是我2023年的願望，能當賤人才是健人，健康的人。」希望已經成為人妻、人母的網友們都能更重視自己，「如何，一起當個正直的賤人吧？新年快樂，初六賤人開工，大吉。」貼文一出，萬人讚翻，「說的真好！家庭主婦超有感…好需要神秘小矮人」、「我要分享給我媽媽」、「爽快」、「這也太激勵人心了！！！（握拳）」、「超級喜歡這篇的啦」。（編輯：郭佩蓉）