辣媽洪曉蕾「47歲魔鬼身材」曝光 17歲愛女差點被比下去
名模洪曉蕾（洪宜卉）身材姣好、氣質出眾，與前夫王世均（改名王世騰）育有一對子女，離婚多年的2人從「驚世夫妻」變成了商業合作夥伴，而現在的洪曉蕾也樂於享受單身生活，近日帶愛女出遊時，更不忘放送自己的辣照，47歲真實身材驚豔不少網友。
記者侯家瑜/綜合報導
洪曉蕾近來趁著春節假期帶孩子們出國旅遊，她昨（27）日就在臉書上，曬出自己的泳裝照造福粉絲，可以看到她將長髮全數紮起，閉上眼睛聆聽水聲，感受大自然的力量，穠纖合度的身材也讓人看得目不轉睛，而另一張則是女兒身穿比基尼躺在躺椅上，白嫩肌膚和仙女笑容也相當迷人，洪曉蕾寫下：「當50遇到17，我們把最好的時光留給了自己。」而也有網友發現洪曉蕾穿四角泳褲，誇讚她不吝展露好身材，她則笑回：「當媽了！還是多穿一件小短褲遮醜。」
另外，洪曉蕾日前也穿上極低胸暗黑泳裝，趴在泳池邊，傲人上圍呼之欲出，讓網友直呼：「辣媽過年沒閒著，拚流量密碼去。」她還分享：「疫情後難得出國，難得遇到傾盆大雨，只好使出我隱藏多年的小絕招，手繪晴天娃娃，果然秒變睛天。」
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