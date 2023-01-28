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限4天！7-11貝納頌、能量飲買1送1　全家特大杯拿鐵35元

▲7-11推出多款飲品買1送1、買2送2，還可用29元加購4+1多色原子筆；全家則有特大杯美式、拿鐵買1送1。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11推出多款飲品買1送1、買2送2，還可用29元加購4+1多色原子筆；全家則有特大杯美式、拿鐵買1送1。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周限定優惠更新！7-11即日起至1月31日限時開跑，本周過年期間大放送，共分2張DM、10大項目促銷，其中多達4大項半價商品，除了悅氏鹼性水、Cheers EX強氣泡水、貝納頌咖啡、奇動能量飲、西雅圖盒裝咖啡買1送1，越南Le Fruit綜合果汁則是買2送2。除此之外，香氛護手霜、近江唇釉同價位加1元多1件，也是逼近半價；原價75元的桂格養氣人蔘雞精，祭出特價39元，相當於5.2折。

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▲7-11門市至1月31日推出限時優惠。（圖／業者提供）
▲7-11門市至1月31日推出限時優惠。（圖／業者提供）
7-ELEVEN本周當筆加價購也是火力全開，即日起至2月7日期間，只要消費、繳費、EC寄取件，不限金額皆可享當筆加購優惠，首推雪碧無糖汽水600ml加購價19元、約5.4折；UCC無糖黑咖啡加購價29元、相當於6折。為開學開工做準備，加購4+1多色原子筆29元，但限文具市集門市。

▲當筆購優惠。（圖／業者提供）
▲7-11至2月7日前，消費、繳費、EC寄取件當筆可享加購優惠。（圖／業者提供）
🟡全家
全家會員LINE優惠本周暫停，且在周末五六日登場的「康康5」也改為全盈+PAY優惠，即日起至1月30日限定，到門市消費使用全盈+PAY支付，享特大杯美式（60元）、特大杯拿鐵（70元）買1送1，冰熱不限，從連假一路喝到開工。此外，uno pasta也推出全盈+pay限時優惠，至2月7日前使用全盈+PAY支付，全品項皆折15元。

▲2月7日前使用全盈+PAY購買uno pasta義大利麵，全品項皆折15元。（圖／全家提供）
▲2月7日前使用全盈+PAY購買uno pasta義大利麵，全品項皆折15元。（圖／全家提供）
🟡萊爾富
本周共有9品優惠，以自有品牌Hi-Life Original 100%海洋深層水、乒乓蘇打餅買1送1最超值；其他也有不少飲品頗為划算，例如美粒果柳橙汁第2件6元，相當於6折價；福樂自然零優酪乳、樹頂純果汁皆祭出買2送1，約是6.7折，優酪乳平均單罐不到19元、純果汁單罐不到15元。

▲萊爾富本周限定優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周限定優惠。（圖／業者提供、記者整理）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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