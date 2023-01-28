倪暄捲劈腿風波退團！「新年開工文」粉絲心疼：別瘦過頭
藝人倪暄曾是樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員之一，去年遭前任指控劈腿外野手陳晨威，14日樂天女孩宣布她退團消息，正式結束11年啦啦隊生涯。她16日曾發出長文，除了告別青春，也表示「會調整自己，從心出發！」時隔11日，她終於又更新動態，也被眼尖網友發現「變瘦了」。
娛樂中心／綜合報導
倪暄16日曾在IG發文，表示：「新的一年是開始也是結束！」這十年來，她很慶幸自己的青春有Lamigo、有樂天、有球迷朋友們，「有太多太多回憶了，好多好多的第一次，一切都歷歷在目。感謝球團這些年的用心栽培，謝謝十年來每一位女孩的照顧，更謝謝每一位不管在哪個階段陪伴我的你」。
很多人問她為何這麼工作可以做這麼久，倪暄也坦言：「我想就是初心吧！因為真心喜歡這個地方、喜歡表演、喜歡和大家一起滿是笑容應援的感覺，這份熱情十年來沒有變過。」退團後，她承認「有遺憾」，「說沒有遺憾那是騙人的，最大的遺憾就是沒能好好跟大家道別，很不捨也很難過，但這也許也是命運讓人無法掌控的地方，接下來我還是會帶著這份初心繼續往前走，調整自己、從心出發，再見了，我的青春」。
發出此文後，時隔11日，她終於在昨（27）日更新IG貼文，表示：「開工大吉！」只見她發出遛狗照，上身穿著白色短版上衣，搭配咖啡色格子短裙，露出筆直美腿，身材看起來比以往更纖細，似乎瘦了不少。
貼文及照片一出，引起熱議，「新年快樂」、「倪開工大吉，永遠健康平安幸福！當然最重要的是一定要開心哦！天冷注意保暖喲」、「新年快樂開工大吉」、「倪是不是瘦了？感覺更纖細了。還是別瘦過頭，健康的體態比較好」、「開工溜狗，給你一個讚」。（編輯：郭佩蓉）