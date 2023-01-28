動漫節6大出版社福袋懶人包！銷售現況一覽：完售免白排
第11屆台北國際動漫節昨(27)日開展，根據官方統計首日就湧入9.5萬參觀人次，預計5天展期會帶來45萬人，迎來1.5億元的動漫商機，《NOWnews今日新聞》實際觀察動漫迷排隊首衝以限量福袋、套書為主，而開展到第二天，不少商品也已經完售，其中我大哥「木社」木棉花一口氣推出7款福袋，第二天一早只剩下1款有少量限量。一次整理6大出版社「完售」商品，提供給動漫迷參考，沒貨就不用多排一次隊伍，但實際貨量還是以出版商會場為主。
記者周淑萍/綜合報導
📍木棉花「完售」商品
即將完售：《SPYXFAMILY間諜家家酒》福袋，內涵抱枕、藍牙音箱、卡片貼紙、紙袋(超大)價值2860元，福袋價1000元
- 《關於我轉生變成史萊姆這檔事》福袋
- 《刀劍神域Progressive》福袋
- 《戀上換裝娃娃》福袋
- 《86-不存在的戰區-》福袋
- 《怕痛的我，把防禦力點滿就對了》福袋
- 《Lycoris Recoil 莉可麗絲》福袋
📍曼迪「完售」商品
即將完售：《名偵探柯南》福袋，原價1210元，福袋價800元。《庫洛魔法使透明牌篇》福袋，原價1080元，福袋價800元。
📍台灣角川「完售」商品
📍東立「完售」商品
- 會場限定「大滿足特選福袋」
- 《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》電競滑鼠墊、雙面橫式掛畫等相關商品
即將完售：《SPY×FAMILY 間諜家家酒》套書，10本一套原價1110元，展場限定935元，
- BL系列的《實現絕望戀情的方法》會場限定版
- 輕小說 《關於我在無意間被隔壁的天使變成廢柴這件事7》會場限定版
📍尖端「完售」商品
📍長鴻「完售」商品
- 《擅長捉弄人的高木同學(17)》會場限定版
- 《調教咖啡廳(07)+(08)》完結套書
- 耽美向(BL)超值福袋
- 《吻我，騙子(上部) 首刷限定版》
- 國人原創首賣書：《35歲的告白》、《燄凰~凝秦遺夢~(19)》、《方形的約定-引渡案件001-》、《May I taste it ?》等書