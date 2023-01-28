芮德不要看！高爾宣只為她寫情歌　自嘲「我太機車」

高爾宣睽違三年推出專輯《Journey》，日前高爾宣接受LiTV專訪，當問到專輯製作過程中，到底等這麼久是因為團隊裡哪一位「太機車」而卡關？沒想到他立刻坦承兇手其實就是「自己」。除了謝謝粉絲可愛留言，高爾宣說：「應該是我太機車！」並解釋自己處事最低標準，就是「把所有事情都弄得很好。」
記者吳雨婕/綜合報導
有人問高爾宣會期待金曲獎嗎，他直言：「我自己一直都不是一個以獎項去做東西的人，說真的，我沒有太大的想法，如果真的得獎，這份榮耀是屬於所有人，不會是我的！我今天已經夠幸運，我會心存感激，因為這是給所有可能支持我或是跟在我身邊工作的人一個很棒的肯定，我也希望得獎一部分原因，是讓他們知道沒有挺錯人這樣！」與家人感情深厚的他也可愛的爆料：「我媽一直叫我唱情歌！她說她很喜歡聽我的情歌！」
因此問高爾宣未來情歌可能不是寫給女友芮德，而是先寫給媽媽，他隨即表示：「我已經過了那個就是小情小愛的階段，如果哪一天有FU要做我就會做，因為媽媽愛聽嘛。」聊到歌曲《Take me》背後有守護家人與愛人的寓意，高爾宣認為自己開始意識到，可以帶給身邊的人很多正向改變，「我不敢說我已經做到了，但我敢說我已經在對的路上，然後一定會越做越好，越做越大！」