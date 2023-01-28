林心如47歲生日自嘲變太胖！「放閃霍建華」親密合照曝光
女星林心如2016年和霍建華結婚，兩人婚後育有一女「小海豚」，婚姻生活幸福美滿。昨（27）日是她47歲生日，她今（28）日也在IG發文，除了感謝身旁有很多愛她的朋友，也不忘謝謝老公精心安排的驚喜，並PO出放閃照，貼文一出，網友也紛紛留言：「Happy birthday」、「生日快樂～～ 笑起來好像小朋友～～」、「還珠格格喜歡妳到現在，依然青春美麗」。
娛樂中心／綜合報導
林心如今日在IG發文，表示：「生日月可以結束了，謝謝那麼多愛我的朋友，每一場聚會都有一個蛋糕，我總是實實在在的吃下肚，真的要胖到翻過去了！」也還好新年假期到了尾聲，「下週開始進入工作模式，要像兔子一樣跳跳跳！」她也透露今年的願望是希望所有愛她的人和她愛的人，都能平安喜樂。
最後，林心如還在文末Hashtag「竟然4字頭都過了一半有餘，只希望家人朋友平安健康幸福快樂，12月底到1月是我們家的生日月！」更不忘感謝老公霍建華：「謝謝你精心安排的驚喜！」並附上一顆紅色愛心。
她開心地PO出與7個蛋糕的合影、友人們替她慶生的照片，還有與林熙蕾、舒淇的「素顏絕美合照」，她與林熙蕾同齡，舒淇則是46歲，不過三人狀態依舊超好，膚況白皙無瑕，根本看不出實際年齡。最後，還有與老公霍建華一起開心合唱、臉貼臉的放閃照。貼文及照片一出，網友也紛紛留言：「生日快樂」、「生日快樂～～ 笑起來好像小朋友～～」、「生日快樂大美人」、「生日快樂心如姐」、「還珠格格喜歡妳到現在 依然青春美麗」、「最後一張好甜蜜」。
事實上，令林心如相當開心的驚喜，便是霍建華特地找來「造型氣球柯男」來佈置現場，柯男在臉書粉專表示，林心如與霍建華都相當親切，當時霍建華不僅主動說要幫他姊姊帶小孩，被問能否合照也主動掌鏡，甚至還給了他們三包「大紅包」，「本來我以為可能是意思意思給個紅，六百元之類的，結果回去看才知道一包都是給兩千，真的很大方！」讓他相當感謝：「我遇過的藝人也不少，但會幫忙顧小孩，還是第一次遇到，總之覺得今年好運要來了！」林心如也親自回應：「謝謝你們」。（編輯：郭佩蓉）