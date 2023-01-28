寫真女星爆偷吃！情趣用品驗出「多人DNA」 老公綠慘了
40歲日本寫真女星熊田曜子，因擁有火辣的好身材，再加上經常在節目《男女糾察隊》中亮相，廣為人知，並於2012年與企業家男友結婚。怎料，看似美好的婚姻生活，卻在2021年傳出婚變風波，老公甚至拿出她的情趣用品做DNA鑑定，26日最新進展出爐，結果發現上頭不僅有老王的DNA，還夾雜著其他男性的DNA，引起媒體高度關注。
娛樂中心/綜合報導
據日本媒體《週刊文春》26日報導，自2021年起，熊田曜子的老公A先生，就以太太隨身攜帶的筆記本、手機通話紀錄，以及包包裡情趣用品作為證據，控訴妻子與電視台員工B先生發生不倫戀，求償550萬元日幣（約台幣130萬元）的慰問金。
而案件訴訟持續至今年1月23日，雙方進行第二次法庭辯論，重點就在老公拿出的「情趣用品」上的DNA，到底能不能當成證據。報導指出，A先生在外委託的偵探，在2021年8月趁著妻子和B先生去吃拉麵時，順利摸走B先生用過的免洗筷，並拿去跟情趣用品上的DNA做比對。
雖然一開始比對時，結果顯示並非完全一致，但為了增強更準確鑑定結果，A先生再把情趣用品的兩個前端「可換性機頭」拿去送驗採檢，結果卻意外驗出超級多人的DNA，所以一開始才會無法辨識，換句話說，熊田曜子的情趣用品，除了B先生，還有其他人使用過痕跡，目前官司仍在持續訴訟中，對於結果如何，也讓外界十分關注。（編輯：詹鎰睿）