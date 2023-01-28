非裔警打死非裔男！CNN：種族歧視下的「同族歧視」

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此事凸顯非裔人士遭警察暴力危害的事實，已經不能再單純只用「白人警察殺死手無寸鐵的黑人」這樣的角度去討論，而是牽涉到更深層的種族認同議題。
分析指出，一個關於美國歧視非裔的可悲事實，就是非裔人士自己也不能倖免於其有害影響，非裔「低人一等、對社會有害」的思想無處不在。幾十年來，無數事件都表明，這些觀念不分膚色，皆滲透到白人與非裔的思想中，「自我仇視」是真實存在的；這就是為何有時非裔自己都會懷疑，罪案是由同為黑皮膚的人犯下，而不會先想到白人。
分析提到，各種膚色的警察，包括非裔警察，都已經將這些信息「內化」，就連在非裔社區，下手粗暴的非裔警察單獨挑出非裔青年，進行虐待的現象都不是新鮮事，也很少有執法人員會因為對某些弱勢地區居民（通常由黑人、棕色人種或低收入人群組成）實施「街頭司法」而受到處分。
作者強調，減少美國警察暴力事件的關鍵，是加強監督和迅速、有力的懲處，無論施暴者屬於什麼種族。否則類似悲劇只會一再上演。
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