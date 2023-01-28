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非裔警打死非裔男！CNN：種族歧視下的「同族歧視」

▲美國田納西州曼菲斯市1名29歲的非裔男子，本月遭5名同為非裔的警察毆打致死的事件，引發輿論譁然。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國田納西州曼菲斯市1名29歲的非裔男子，本月遭5名同為非裔的警察毆打致死的事件，引發輿論譁然。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國田納西州曼菲斯市1名29歲的非裔男子，本月遭5名警察逮捕並毆打致死，有關影像27日曝光後，再次引發美國社會對於警察執法過當的討論。不過，雖然非裔遭白人警察打死的案件屢見不鮮，但這次施暴的5名警察全部都是非裔，有專家分析稱，這恐怕是美國種族主義氛圍下，衍伸的「同族歧視」，呼籲無論是什麼種族的執法人員，都應該受到更嚴格的監督。

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根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，尼科爾斯（Tyre Nichols）被警察逮捕後，遭電擊、拳打腳踢，還不斷哭喊「媽媽」的畫面令許多美國人心碎，也掀起一波波示威潮，連美國總統拜登（Joe Biden）都表示痛心、呼籲徹查。

此事凸顯非裔人士遭警察暴力危害的事實，已經不能再單純只用「白人警察殺死手無寸鐵的黑人」這樣的角度去討論，而是牽涉到更深層的種族認同議題。

分析指出，一個關於美國歧視非裔的可悲事實，就是非裔人士自己也不能倖免於其有害影響，非裔「低人一等、對社會有害」的思想無處不在。幾十年來，無數事件都表明，這些觀念不分膚色，皆滲透到白人與非裔的思想中，「自我仇視」是真實存在的；這就是為何有時非裔自己都會懷疑，罪案是由同為黑皮膚的人犯下，而不會先想到白人。

分析提到，各種膚色的警察，包括非裔警察，都已經將這些信息「內化」，就連在非裔社區，下手粗暴的非裔警察單獨挑出非裔青年，進行虐待的現象都不是新鮮事，也很少有執法人員會因為對某些弱勢地區居民（通常由黑人、棕色人種或低收入人群組成）實施「街頭司法」而受到處分。

作者強調，減少美國警察暴力事件的關鍵，是加強監督和迅速、有力的懲處，無論施暴者屬於什麼種族。否則類似悲劇只會一再上演。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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