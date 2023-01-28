好市多驚見「漂浮可樂」！形成原因曝光　會員認了不敢碰

開工前先喝！勺日咖啡買1送1　人氣甜點可頌杯百元有找

▲連假進入最後一天，開工前先喝咖啡收心，台北東區咖啡廳勺日連6天咖啡買1送1。（圖／業者提供）
▲連假進入最後一天，開工前先喝咖啡收心，台北東區咖啡廳勺日連6天咖啡買1送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

歡樂的時光總是過得特別快，長達10天的春節連假一眨眼就要結束，若是不想去觀光景點塞車排隊人擠人，不如好好喝杯咖啡放空收心。台北東區咖啡廳勺日提前自開工前一天，自明（29）日起至2月3日，連續6天推出美式咖啡、紅豆拿鐵外帶買1送1，並同步端出可頌杯6杯479元，平均單杯不到80元。

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連假初返工作崗位特別忙碌，為廣大上班族應援打氣，位於東區的勺日咖啡廳，將自明（29）日起至2月3日，限時6天祭出指定飲品外帶買1送1，優惠品項包括幫助提神的美式咖啡（110元），還有在寒流中喝來特別幸福的紅豆拿鐵（180元）。此外，看準上班族開工揪團吃甜食，同步推出藍莓乳酪可頌杯、香蕉巧克力可頌杯多杯方案，有6杯479元、10杯799元，平均單杯不到80元，一人獨享則有美式咖啡加可頌杯129元組合特價。

▲人氣甜點可頌杯6杯479元，平均單杯不到80元，或是一人獨享美式咖啡加可頌杯限時組合價129元，圖為香蕉巧克力可頌杯。（圖／業者提供）
▲人氣甜點可頌杯6杯479元，平均單杯不到80元，或是一人獨享美式咖啡加可頌杯限時組合價129元，圖為香蕉巧克力可頌杯。（圖／業者提供）
過年期間大魚大肉不斷，許多人因此幸福肥了不少，鎖定民眾年後甩肉需求，店內同步開賣季節限定餐點「黑松露雞胸低卡藜麥飯」，選用低脂舒肥雞胸肉，搭配根莖蔬菜及熱量相對較低的藜麥飯，最後舀上一匙黑松露醬增添法式輕奢感，讓饕客享受美味之餘也能減輕負擔。

▲季節限定餐點「黑松露雞胸低卡藜麥飯」280元。（圖／業者提供）
▲季節限定餐點「黑松露雞胸低卡藜麥飯」280元。（圖／業者提供）
▲位於台北東區復興南路一段上的勺日咖啡廳推出開工優惠。（圖／業者提供）
▲位於台北東區復興南路一段上的勺日咖啡廳推出開工優惠。（圖／業者提供）

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