急凍！避免火災　高市消防局提醒這3個壞習慣快改掉

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防局進一步指出，注意「電氣設備」使用，是減少火災發生、傷亡的重要關鍵。根據內政部消防署統計資料，110年冬季(110年12月至111年2月期間)火災死亡案件起火原因第1位為「電氣因素」，共造成16人死亡，遠高於第二名「遺留火種」及第三名「縱火」。
另外，消防局也從過去居家訪視的經驗來分析，發現以下3個常見的電器使用及居家生活之致災習慣。首先是錯誤的使用抗寒電器設備， 電暖爐、電熱毯等，都是常見的抗寒電器，但如果不當的使用，例如：電器設備，未與人或可燃物(如窗簾、裝飾物等)保持適當距離，甚至使用電暖爐烘熱衣服、棉被等，因此，使用即熱式的電器設備，除應設定適當使用時間、確保人員在場外，並要與可燃物，至少保持1公尺之安全距離。
其次，為了方便不當使用延長線，將「即時產生熱能」等高功率電器設備(如電磁爐等)，使用於延長線上，長期下來除造成延長線劣化外，更增加火災的風險。因此，汰舊家中老舊延長線，選購108年後製造的延長線，並正確使用，才是避免延長線釀災不二法門。
消防局也提醒家中不要放置過多物品，星星之火容易蔓延，最重要的因素就是家中的可燃物，在居家訪視的經驗中，常常看到民眾住家樓梯、客廳放置許多可燃物，這些物品平時看似無害，但在火災發生時，反而成了影響逃生、火勢擴大的致命殺手。
消防局也認為，減少家中可燃物的首要關鍵，就是分清楚「用得到」與「用不到」兩者間的差異。例如：家中穿不到的衣服、存放好幾年的書報、紙袋、帳單收據等，都是落實生活中「斷、捨、離」的安全態度。