女偶像「約爸爸共浴」被罵歪！神隱2年近況曝：好久不見
日本女偶像北見直美，曾在2019年公開坦承，即便成年還是會跟爸爸，哥哥們一起泡澡聊天，結果掀起廣大爭議，也讓北見直美瞬間迎來批評聲浪，被迫淡出螢光幕，更選擇關閉IG帳號。不過，神隱2年多之後，就有網友們發現，北見直美宣布復出了，並且早已重新開始演藝活動。
娛樂中心/綜合報導
據了解，北見直美曾於2019年的深夜節目《中居くん決めて！》透露，年過20歲的她，到現在仍會和爸爸、2位哥哥一起泡澡聊天，增加彼此感情，北見直美認為，與家人共浴的時間非常珍貴，對她們一家人來說相當正常。
沒想到，節目播出後意外惹來極大爭議，北見直美慘遭無數網友霸凌與攻擊，飽受騷擾訊息困擾，不僅搬出家裡，也把個人經營的IG關掉，此後幾乎消失在演藝圈。不過，近日就有網友發現，其實北見直美早在去年10月時宣告復出，並且重新開始經營IG帳號，強調自己會全力以赴，努力發展演藝事業，也希望大家能夠再次支持她。
事實上，之所以會讓人想起北見直美的近況，是因為日本女網紅由菜的關係，她日前曾在YouTuber秋山燿平頻道上分析指出，其實父女共浴的風氣並不罕見，主要是因為爸爸白天都在工作，能陪伴兒女的時間，只有在下班洗澡的時候，在日本可以說與孩子泡澡幾乎已經成為爸爸的日常職責，所以她也不覺得很奇怪。（編輯：詹鎰睿）