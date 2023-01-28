傳史哲出任文化部長　藝文界人士評價兩極

史哲將出任文化部長　陳其邁：感謝他為高雄付出

▲高雄市副市長史哲（右）將出任文化部長，陳其邁（左）感謝他多年來為高雄的文化產業付出。（圖／翻攝自史哲臉書）
▲高雄市副市長史哲（右）將出任文化部長，陳其邁（左）感謝他多年來為高雄的文化產業付出。（圖／翻攝自史哲臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

準行政院長陳建仁今（28）日公布最新內閣名單，當中文化部長一職將由現任高雄市副市長史哲出任，高雄市長陳其邁感謝史哲多年來為高雄的文化產業付出，並表示這是對於高雄近年來文化產業發展的肯定，而外界關心的副市長懸缺，陳其邁表示會在做通盤考量後，盡快對外宣布。

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高雄市政府指出，史哲在擔任陳其邁市府團隊副市長後，除襄助市政業務推動、協力防疫工作、推動疫後復甦振興、促進城市觀光發展外。更持續發揮文化專才，除了持續完善駁二藝術特區的各項規劃、高雄流行音樂中心的啟用與營運、內惟藝術中心的營建與試營運、市總圖二期會館的招商與營運，以及多處城市歷史場域的修復與再現等等，不僅在硬體建設與修復上緊握進度，也同時同步進行軟體培育與策展，搭配展演活動讓高雄處處是亮點。

此外史哲對於影視作品的扶持與補助相當用心，高雄拍的電影更是獲得多項金馬獎與國際影展大獎。更帶領團隊深耕城市歷史的紀錄書寫，推動在地文學創作。

同時，史哲副市長主責包括這三年的跨年活動、2022年台灣燈會在高雄、台灣設計展、台灣文博等活動皆辦得有聲有色，吸引全台灣、全世界的朋友來到高雄享受台灣原創的藝文魅力，更獲得近四十項國際獎項的肯定。

高雄市長陳其邁指出，感謝史哲多年來為高雄的付出，也非常榮幸高雄能夠為中央舉才，他也祝福史哲到文化部後持續發揮所長，把高雄近兩年來的成功經驗帶到中央，「相信他一定會有很好的表現」，對於史哲出任文化部長後的副市長人選懸缺，陳其邁說，會在做通盤考量並找出對現階段高雄發展最有助益的人選，待人選確定後也會盡快對外宣布。

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