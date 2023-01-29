4大超商開工咖啡！7-11美式買8送8　全家特大杯拿鐵35元

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即日起至2月7日，到門市買CITY系列指定飲品，大杯以上任選第2杯半價，包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡（CITY CAFE中杯飲品、Espresso、精品濾掛咖啡除外）。此外，APP至2月6日前，行動隨時取享每日限量加碼，首推濃萃美式買8送8、濃萃拿鐵買5送2，另有CITY系列飲品168元優惠案型，例如CITY CAFE風味系列指定冰飲（皇家伯爵紅茶拿鐵、贅沢八女抹茶拿鐵、焙烤榛果風味拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、脆酷摩卡咖啡）任選4杯開工價168元。
🟡全家
即日起至1月30日限定，到門市使用全盈+PAY支付，享特大杯美式（60元）、特大杯拿鐵（70元）買1送1、冰熱不限，換算下來特大杯美式平均30元、特大杯拿鐵平均35元。此外，2月28日前在門市買指定商品滿200元送「開工好運刮刮卡」，除了有全家專屬優惠，還有肯德基、必勝客、東南旅遊等異業優惠。其中全家優惠包含特濃美式、特濃拿鐵、紫蘇飲、FMC小分子氣泡水、古早味紅茶、四季春茶買1送1，還有機會刮中20、100元，最高2023元的全家購物金。
🟡萊爾富
1月30日至2月1日限時3天，Hi Café系列指定組合享優惠，原價45元的大杯美式、原價55元的大杯拿鐵，選購2杯同品項限時特價60元（不限冰熱），最多現省50元，相當於5.5折；此外，大杯炭焙鐵觀音拿鐵原價55元、2杯特價70元（不限冰熱），上班族記得把握機會開喝。
🟡OKmart
1月30日推出「六六大順」開工日限定優惠，大杯莊園級美式／拿鐵，包含濃厚美式／拿鐵，享同品項買6杯送6杯；此外，APP也同步推出「開工好夥伴」主題，買大杯莊園級美式／拿鐵，享同品項6杯送6杯，再多送666點OK Point。