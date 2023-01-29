PLG／郭少傑「打臉」吳家駿　遭聯盟罰款2萬5000元

升級為二級惡性犯規並裁罰新竹街口攻城獅的郭少傑罰款新台幣貮萬伍仟元、禁賽乙場。
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*賽事編號：G049 新竹街口攻城獅（客）vs. 福爾摩沙台新夢想家（主）
*日期：2023/01/28（星期六）
*事件：第二節剩下15.32秒的時候，#24郭少傑針對#3吳家駿臉部的動作，裁判宣判 #24郭少傑違反運動精神犯規。
賽後「審判委員」根據賽務章程59.9.(2)球員惡性犯規相關條例作出以下懲處：
新竹街口攻城獅#24 郭少傑因為針對頸部（含）以上不必要且過度的犯規行為。處以二級惡性犯規，處罰款新臺幣貳萬伍仟元整，記點兩點，並根據59.9.(4)
由於球員主觀意圖及傷害對方行為，聯盟得基於聯盟及球團之整體形象，追加禁賽乙場。禁賽將在01/31 G053 新竹街口攻城獅 vs. 桃園璞園領航猿執行。
由於賽事日趨緊張刺激，球員在場上拚戰難免動作會過大，為保護球員在場上的安全，聯盟賽後經與裁判長討論，未來再出現類似動作裁判皆有權當場判定
奪權出場。
備註：依照賽務章程59.10. (2) 審判委員成員為當場場控委員、當場主裁判及裁判長共三人。經過審判委員會議的裁定後為最終判決，不得再上訴。