初九拜天公「最防1禁忌」！開工上班先做這事：特別好運

＊本篇重點提示＊結束有紀錄以來最長春節連假，明（30）日就要正式開工上班，周一正好是農曆正月初九，也就是俗稱的「初九天公生」、即玉皇大帝的生日，民間習俗在初九拜天公可獲得好運。命理專家柯柏成表示，一般認為的「過年」是一直持續到元宵節，而今年「正月初九」恰好是國曆1月30日，一般公司或政府機關都是以這天為第一天上班，趁著明天開工可以給自己討個好彩頭。
▪1/30周一初九天公生、逢開工首日
▪初九禁忌不建議在外曬衣服或棉被
▪領到開工紅包要留至元宵過後再花
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開工紅包壓桌墊下或收抽屜
命理專家柯柏成提醒，如果周一（1/30）上班有領到老闆或主管的開工紅包，記得別急著花掉，可先壓在辦公桌墊下、抽屜裡或置物櫃內，至少要留到元宵過後再拿出來花，將可以帶給自己開工的好彩頭。正月初九還有個民俗老規矩很有趣，俗話說：「七不出，八不歸，上九辦事」，意思是正月初七不要出外辦事做生意、正月初八出門旅行在外的人不要選這一天回家，而正月初九（1/30）是天公生，有什麼難辦的事情可以選在這一天來辦，都會有特別的好運。
初九禁忌避免曬衣服棉被
之所以有此說，是因為明天農曆初九是玉皇大帝的生日，各路神仙往來為玉帝祝壽，天地人鬼神在這天會比較通情達理，有難追的債務可以選這天去催問，在工作上有窒礙難行的地方，不妨找這天跟主管或老闆商量，比較不會在討論問題時被情緒影響。不過明（30）日初九拜天公還是有個小禁忌要注意，因為玉皇大帝出巡，所以不建議在外面曬衣服或棉被，容易對玉皇大帝不敬，甚或影響視線而錯失神明眷顧家中。