開工7大咖啡優惠！星巴克「買1送1」　奶茶「第2杯25元」

我是廣告 請繼續往下閱讀
2023/1/30(一)星巴克祭出「開工大吉」全品項好友分享，活動當天門市開店-20:00，購買兩杯特大杯容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含:星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
伯朗咖啡：飲品「買1送1」
伯朗咖啡1、2月卡友獨享「買1送1」優惠。全門市1/30持伯朗Lounge卡消費，飲品可享「買1送1」， 門市遇農曆春節休館除外。
85度C：大杯鮮奶茶、英式奶茶「第2杯25元」
85度C全台門市1/30開工第一天，推出大杯鮮奶茶和大杯英式奶茶「同品項第2杯25元」優惠，不限冰熱，大杯鮮奶茶兩杯特價只要85元（原價120元），大杯英式奶茶兩杯特價75元（原價100元），相當於7折優惠，活動僅限門市現場購買，每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主。
cama café：大杯經典黑咖啡、拿鐵「第2杯75折」
2023/1/30(一)至2023/2/1(三)連續3日，cama café推出「Good 兔 see you！」開工日咖啡優惠，登入cama café APP，全會員皆可領取「大杯經典黑咖啡第2杯75折券」x 2張、「大杯經典拿鐵第2杯75折券」x 2張，大咖會員獨享加贈「大杯以上蜂蜜燕麥拿鐵折10元券」x 2張。
西雅圖：大杯美式咖啡、拿鐵同品項「第2杯半價」
西雅圖咖啡即日起至1/31(二)，消費即贈「新春好咖優惠券」優惠券，限下次消費出示券面可享包括大杯美式咖啡、拿鐵同品項「第2杯半價」（乙次限換一組），蛋糕或麵包單點85折，單點主廚餐點送美式咖啡乙杯等優惠，使用期限至2/28，每筆消費限用乙張。
勺日咖啡廳：美式咖啡、紅豆拿鐵「外帶買1送1」
台北東區咖啡廳勺日提前自開工前一天1/29～2/3連續6天，推出美式咖啡及紅豆拿鐵「外帶買1送1」優惠；精選外送平台也有「藍莓乳酪可頌杯」及「香蕉巧克力可頌杯」，6杯479元及10杯799元團購優惠，或「美式咖啡＋可頌杯129元」套組甜甜價。
丹堤咖啡：外帶飲品咖啡「買6送3」
丹堤咖啡祭出新春大喜，至丹堤行動購物網加入會員，信用卡線上付費，1/1～1/31整個一月可享「外帶飲品咖啡買6送3」優惠，相當於9杯只要花上360元（原價540元），現省180元。
摩斯漢堡：咖啡「買10送10」、紅茶「買6送2」
摩斯漢堡即日起至1/31安心取優惠，推出中杯摩斯咖啡「買10送10」、大杯冰紅茶「買10送2」或「買6送2」好康；還有中杯卡布奇諾10杯或中杯拿鐵咖啡10杯享優惠價500元，澳式黑咖啡10杯享優惠價480元，摩斯馥樂白10杯享優惠價650元。
功夫茶：功夫茶王「買1送1」
KUNG FU TEA 功夫茶1/30開工日，功夫茶會員可搶限量3000份的「功夫茶王買1送1」優惠券。
大苑子「指定飲品買1送1」
大苑子1/30(一)～2/1(三)新春開工大桔大利，金桔粒脆纖果、芭樂檸檬鮮果咖啡「買1送1」每日每人各限購2組；1/15～2/15 APP限定優惠，天天開啟APP完成簽到滿7天即可獲得草莓季專屬優惠券。