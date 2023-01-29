潘文忠挑戰最長任期教長！青團籲兵役改革納學生意見

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青民協指出，潘文忠曾在板橋海山國小擔任教師，成為「首位在小學教過書」的教育部長，對國教與教學現場有所了解，在任期間，有許多令學生印象深刻的改革，包括發布國高中新版服儀規則，要求學校不能禁止學生外穿保暖衣物；《國王與國王》選書遭保守團體抗議，教育部堅定尊重多元持續推薦性平教育繪本； 改革「早自習新制」，高中生不再強制要求參加早自習（也規定朝會一週只能一次）；完善申訴再申訴機制，強化學生權利保障；修法提高宿舍搜查規定，並要求必須全程錄影；保障學生隱私權，要求學校不可強制繡姓名。
青民協表示，感謝潘文忠在許多壓力之下，教育部仍重視兒少權利，願意為保障學生權利修改法規，並期待未來重大政策中，教育部決策能持續納入學生意見。
青民協提到，心理健康假的概念在許多歐美國家已經行之有年，但在台灣才提出不久，仍需要有更多的討論，高中學習壓力不比大學低，期待教育部完整研議，包含請假後的配套措施，校園心輔機制的銜接，並延伸至國高中，讓國高中學生也能有「適時喘口氣」的機會。
國防部拋出的「大學3年+兵役1年」被許多學生罵翻，認為「時間就是這麼少，不是硬擠就有」，現有的大學教育4年念完都嫌倉促，還要再縮短成3年，根本是天方夜譚，對不同科系而言要壓縮學習時程也都有不同挑戰。
針對兵役恢復的完整安排，青民協建議教育部與國防部深入校園，除蒐集大學端的意見外，也應納入學生意見，在正式上路1年的期間，把相關配套措施完善，讓青年學子可以更安心。
青民協表示，這3年來，讓學生最有感的，便是教育部修改「服儀」與「早自習」規定，開放外穿保暖衣物，也讓學生不再需要被迫參加早自習。新法上路後，在學生間獲得普遍好評，也都期待自己的學校能夠遵守，然而，新法上路至今，仍有許多學校未落實。
去年9月，青民協發起「全台國高中早自習新制大調查」，就有46.3%的高中生填寫自己的學校並未落實，仍會透過各種方式要求學生早自習到校。進一步分析數據發現，公立學校有落實早自習新制比例達81.2%，私立學校未落實比率卻達75.6% 。
青民協呼籲，教育部應再次盤點各校落實情況，並針對違法學校持續監督，要求盡快落實；對於遲未改善的私立學校，也應採取私校法中減招、扣補助的罰則，勿讓私校違反教育法規成為常態。