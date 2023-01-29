拍片賺錢！梁家輝「愛女3歲才見面」回家第一反應超心酸
知名港星梁家輝早年因演出電影《垂簾聽政》咸豐帝一角，26歲即獲得香港電影金像獎「最佳男主角」獎項，成為歷史上最年輕的影帝，演技備受肯定。梁家輝近日上節目時提及，曾經連續工作3年，忽略了與家人的相處時光，一直到女兒3歲前都沒見過面。
記者黃雅琪/綜合報導
梁家輝上中國大陸綜藝節目《無限超越班》提到：「我曾經有一段時間，連續工作3年，沒休息過1天，每天跑3組，每組8個小時，只能轉場在車上睡覺。」如此辛勤工作的關鍵原因，其實是因為雙胞胎女兒剛出生，經濟重擔瞬間落在他身上，他感慨道：「我女兒出生那天我見過一面，從0歲到她們3歲，我沒有見過她們一面！每天只能借用大哥大磚塊電話，每天打一通電話回家，他們都會聽到我的聲音。」
一直到3年後，梁家輝終於有空回家，但是女兒們見到他的反應卻是跑到傭人背後，抱著傭人的大腿偷看問：「為什麼這個叔叔聲音是那麼熟悉，但是我們從來沒見過他？」梁家輝坦言當時非常難過：「眼淚往心中流！」事後，經歷長時間的陪伴後，現在與女兒的關係大有改善：「她們現在都不離家、都纏著我，連我來錄節目她們都說要來，結果我把她們轟回去！兩個寶貝變成兩個麻煩，都管著我管得死死的！」