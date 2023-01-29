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必勝客開工4大優惠！15款「小比薩買1送1」　超狂買1送3

▲收假開工上班爽吃必勝客4大優惠，15款口味「外送小比薩買1送1」、平日8款「外帶單點比薩48折起」、超狂「大比薩買1送3」、還有APP「加1元多1件」。（圖／必勝客提供）
▲收假開工上班爽吃必勝客4大優惠，15款口味「外送小比薩買1送1」、平日8款「外帶單點比薩48折起」、超狂「大比薩買1送3」、還有APP「加1元多1件」。（圖／必勝客提供）

記者蕭涵云/綜合報導

收假上班不厭世，必勝客4大開工優惠來寵客，首度推出15款口味「外送小比薩買1送1」，竟然連新年期間限定的「財圓滾滾金干蝦比薩」都能爽吃；平日8款「外帶單點比薩48折起」最高現省341元；超狂「大比薩買1送3」，買大送小再送「旋風肉桂捲」甜點和可樂；還有APP「加1元多1件」BBQ烤雞或薯金幣等好料。

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15款口味「外送小比薩買1送1」

1/30起至2/3連5天，外送任一經典口味或期間限定口味小比薩，必勝客就免費再招待一份小比薩！包含超人氣「韓式泡菜燒肉」、頂級款「星級白醬海鮮」及新年期間限定「財圓滾滾金干蝦比薩」竟然通通可以任選。

平日8款「外帶單點比薩48折起」最高現省341元

1/30起至2/24，平日外帶單點「8款超人氣口味比薩」只要48折起，最高現省341元！超人氣暢銷「和風章魚燒」、大小朋友最愛「夏威夷」以及素食必點「彩蔬鮮菇」等8款最受歡迎口味，通通都有划算特惠價。

「大比薩買1送3」！買大送小再送「旋風肉桂捲」甜點和可樂

1/30起至2/28，必勝客也同步推出「大比薩買1送3」超好康優惠！單點大比薩送1個小比薩，再加送暖心甜點「旋風肉桂捲」和可樂！而且外帶外送都適用，數量有限，要搶要快。

APP「加1元多1件」熱烤副食4選1

1/30起至2/24，平日透過PK雙饗卡APP點購任一口味紙包飯麵、紙包飯或獨享比薩，包括年度最熱銷「松露牛肝菌干貝起司紙包飯」、「波隆那海鮮紙包筆管麵」以及必吃款獨享比薩「和風章魚燒」、「雙層美式臘腸」等超多樣選擇，只要加價1元即享BBQ烤雞等熱烤副食4選1，自己一個人吃飯也很有儀式感。

另外，肯德基開工祭出「5款買1送1」速食優惠，爽吃「雞塊買4送4」團購再送炸雞！1/30至2/4，包括4塊上校雞塊、香酥脆薯(小)、玉米濃湯(大)、草苺起司冰淇淋大福、可樂(中)等5項熱門商品，通通「買1送1」！1/30至4/30還推出多人團購滿額再送優惠，凡於官網熱門優惠指定頁面，訂購4份以上XL超豪肯餐，免費贈「8塊上校雞塊」；訂購7份以上XL超豪肯餐，即送「上校雞塊分享盒(20入)」；訂購10份以上XL超豪肯餐，還免費再送一份「吮指嫩雞XL超豪肯餐」。

▲必勝客開工日推出「超值必勝嗑」4大超值優惠。（圖／必勝客提供）
▲必勝客開工日推出「超值必勝嗑」4大超值優惠。（圖／必勝客提供）
▲1/30起至2/24，平日透過PK雙饗卡APP點購任一口味紙包飯麵、紙包飯或獨享比薩，可享「加1元多1件」熱烤副食4選1。（圖／必勝客提供）
▲1/30起至2/24，平日透過PK雙饗卡APP點購任一口味紙包飯麵、紙包飯或獨享比薩，可享「加1元多1件」熱烤副食4選1。（圖／必勝客提供）
▲肯德基1/30至2/4祭出開工雙重優惠大禮包，包括5款人氣美味「買1送1」，揪團訂購XL超豪肯餐滿額免費送雞塊或炸雞。（圖／肯德基提供）
▲肯德基1/30至2/4祭出開工雙重優惠大禮包，包括5款人氣美味「買1送1」，揪團訂購XL超豪肯餐滿額免費送雞塊或炸雞。（圖／肯德基提供）

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爽嗑肯德基5款買1送1、雞塊買4送4　團購再送炸雞

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