他爆紅變男神！遭抖「家暴又劈腿」 現蹤4分鐘又消失
泰國男星Build（Jakapan Puttha）在泰國BL劇《黑幫少爺愛上我》飾演保鑣「Pete」，外表可愛，讓他因此收穫許多粉絲，沒想到人紅是非多，近來遭《黑幫少爺愛上我》的原著女作家Poi爆出在交往期間家暴、劈腿，甚至還有金錢糾紛，而他為了止血，在昨（28）日開直播，僅現身4分鐘就消失，引起討論。
記者吳雨婕/綜合報導
《黑幫少爺愛上我》的原著作家Poi在23日突然爆料與Build交往2年，而在交往期間，Build對她施暴還劈腿，兩人還有金錢糾紛沒解決，讓她忍無可忍，更表示可以與Build開直播對質。Build神隱數日後，於28日在YT開直播說明一切，在直播中他只現身4分鐘，僅表示自己不是完美的人，「現在遭受的一切已無法承受，一無所有的我什麼都做不了，大家所了解的不是全部，希望所有的真相到法庭解決。
Build透露已嚴重影響到家人及朋友，為了不造成更大的影響，宣布即刻退出BOC經紀公司，隨即關掉直播。對此，BOC經紀公司在推特發表聲明，提到：「經過慎重考慮，Jakapan先生自願終止與BOC的所有合約，因此他已不再是BOC公司的藝人。但BOC衷心希望各方能尋求適當的結論來解決這次的爭議。」
※【NOWnews 今日新聞
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