扶植六大核心戰略產業　金管會精進創新性新板機制

為扶植綠電及再生能源等六大核心戰略產業及創新產業發展政策，金管會督導台灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於現行多層次資本市場架構下分別開設「台灣創新板」及「戰略新板」，並於110年7月20日正式開板運作。金管會今（29）日表示，自開板迄去年12月底止，「戰略新板」已有18家公司登錄掛牌；「台灣創新板」已有10家申請，並有1家已完成及2家經審查核准待掛牌。
記者李琦瑋／台北報導
金管會表示，為持續打造更有利新創企業掛牌籌資的環境，已督導證交所於去年8至11月間，陸續放寬「台灣創新板」申請前的承銷商輔導期間、申請時的掛牌條件（第一類市值由15億元放寬為10億元、營收由1.5億元放寬為1億元；第二類市值由30億元放寬為20億元）、暨掛牌後的轉板年限由2年縮短為1年，以及承銷商保薦期間，由終身保薦縮短為掛牌年度後3年等措施。
同時亦放寬合格投資人資格（放寬法人資格條件為專業機構投資人及具兩年以上證券交易投資經驗之法人，自然人財力證明由1000萬元放寬為500萬元），並引進證券商造市制度（由證券商自願擔任造市者，在市場提供買賣報價），以提升創新板市場流動性，促進交易更趨活絡，吸引更多新創企業提早進入資本市場籌資茁壯，協助產業升級轉型，並形成綠電等產業聚落，吸引資金投資台灣。
金管會表示，新的一年，將持續蒐集國際市場新制及聆聽外界建議，精進創新性新板機制，扶植六大核心戰略產業，並督導二單位持續與中介機構（承銷商及會計師）及相關部會合作，積極辦理實體或線上的國內外宣導及招商活動，爭取國內外優質企業掛牌籌資，協助企業進一步升級發展，擴大我國資本市場規模及提升國際競爭力。