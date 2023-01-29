連假尾巴逛8大人氣園區收心！韓國爆紅角色降落「冠軍」
「史上最長連假」今（29）日迎來最後一天，相信還沒收心的你心裡還想著要去哪裡玩吧？不妨安排去廣大網友熱議激推8大文創園區逛逛吧，全台不少文創園區不僅一年到頭展覽豐富多元，園區內環境也風味十足，是喜愛拍照打卡的網美們常去的集散地。其中，由網友熱議奪下話題冠軍的「華山1914文化創意產業園區」擁有超過3.5萬名網友熱烈激推；目前華山還有許多快閃限定店，像是風靡韓國的KAKAO FRIENDS來台快閃也選在華山文創園區，展出期間到後（1/31）天，不想花大錢找代購的民眾可趁機衝一波了！
記者汪睿琦/綜合報導
《Social Lab社群實驗室》本次透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近一年內關於文創園區的網路熱度，冠亞軍均由台北市兩大文創園區拿下，分別為華山文創產業園區以及松山文創園區，不少人大讚兩大園區就坐落在台北市精華蛋黃區，即使坐捷運也能輕鬆抵達。另外像是華山文創園區是由酒廠改建而成的文化演藝商業綜合體，園區除了常舉辦各種展覽，還有獨立電影院，時常播放藝術電影，不只深受許多「文青」們喜愛，許多藝人歌手也時常選用此地開辦演唱會、見面會呢。
華山文創產業園區不僅只有展覽、演唱會，周邊文創小店也是民眾來華山必逛行程，舉凡國內各大好手駐點推出小商品販售，還有包含小確幸紅茶牛奶合作社、小日子等特色飲品連鎖店也在華山設有店面，獨特的風格與華山文創氣息貼合，文青們也常聚集在此喝上一杯飲料，偷得半日閒。
此外，經記者實際查詢後發現，華山文創園區官網上顯示目前國外來台限定快閃店還真不少，像是風靡韓國的KAKAO FRIENDS、THE BUTTERS奶油家族快閃店，還有由著名玩具代理商「富比商貿」聯合舉辦的各項潮流玩具快閃店「FUBEES Art Toy」、超萌角落生物、人氣動畫《間諜家家酒》周邊快閃店等等，通通展到3月初，民眾可以趁機趕緊去逛逛喔！
另外除了北部，高雄的「駁二藝術特區」、屏東在地富有豐富客家文化的「六堆客家文化園區」，還有位於台南、具有空軍歷史背景的「水交社文化園區」等，全台各地皆有不同的特色園區，有興趣的你不妨趁連假最後一天，或是提早在228連假前安排起來囉！