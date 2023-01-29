珍珠奶茶登Google首頁！台灣土狗隱藏遊戲：貓咪喝整杯料
Google首頁常常不定時推出隱藏遊戲，今（29）日驚喜上架一款製作珍珠奶茶的趣味互動小遊戲，由玩家為台灣土狗開設的飲料攤，根據前來的動物客人不同的需求，依序加入珍珠或白玉、茶水或抹茶等茶飲及不同份量的蜜糖，製作出5杯特製手搖飲，最後再評估玩家製作的完成度打分數，最高有三顆星認證，如果份量沒拿捏好，還會讓狗勾老闆錯愕直流冷汗，相當逗趣。其中，兩位貓咪客人還指定要喝滿滿的整杯料，可愛到不行。
記者蕭涵云/台北報導
Google歡慶起源於台灣傳統茶飲文化的「珍珠奶茶」，於2020年的今天正式成為新的emoji符號「🧋」，特別推出Bubble Tea Doodle塗鴉互動遊戲。1980年代被發明的珍珠奶茶，是台灣最具特色的代表美食之一，過去不只各國明星名人們造訪台灣都指名必喝，如今更被推廣至世界各地，幾乎熱門的觀光景點都找得到販售珍珠奶茶的店家。
該遊戲由玩家為台灣土狗開設的飲料攤，根據前來各種動物客人的不同需求，依序加入珍珠或白玉、茶水或抹茶等茶飲及不同份量的蜜糖，製作出5杯特製手搖飲。杯上會有虛線提示各配料需加入的高度，玩家如果份量沒有拿捏好，會讓一旁的狗勾老闆錯愕直流冷汗；掌握完美比例則會出現七彩閃光並獲得星星。搭配豐富音效挑戰越來越有難度的關卡，相當逗趣！最後評估玩家製作的完成度，最高能獲得三顆星認證。
其中，羊咩咩最喜歡茶飲和配料各半的珍珠抹茶；而一起前來的兩位貓咪客人，竟然指定要喝滿滿的整杯料，當特殊款珍珠奶茶調配完成後，拿起來搖勻再戳進兩根吸管，還發出大家熟悉到不行的音效，實在可愛到不行。現在就趕快到Google首頁一起挑戰看看，誰是最強製作珍珠奶茶冠軍。