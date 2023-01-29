最正MC「旗袍挖洞」熱舞拜年！視線往下震驚網：變小腹婆
32歲林艾融擁有精緻五官、傲人身材，過去曾是LamiGirls成員，近來除了往直播界發展，也在樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）擔任主持人（MC），還因此被外界封為「最正MC」。她昨（28）日趁年假尾聲穿著「挖洞旗袍」熱舞拜年，不過似乎因為過年期間吃太好，讓她有點變胖，影片一出，網友也紛紛留言：「看到肚子了」、「恭喜成為小富（腹）婆喔」。
娛樂中心／綜合報導
林艾融昨（28）日在IG發出熱舞影片，只見她將頭髮染成橘紅棕色，身穿水藍色「挖洞旗袍」曬出深邃事業線、火辣曲線和白皙長腿，不過似乎是因為過年期間吃太好，又或是旗袍太小件，使她的「小腹」微微突出，疑似變胖！對此，她也自嘲：「這影片告訴我們的是，該訊息健身教練了！」還加上笑到哭的表情符號。
影片一出，已有8.5萬人瀏覽過，網友紛紛留言：「還好啦，微胖ㄧ點點而已」、「怎看也是最美」、「要變成富（腹）婆啦」、「這樣不錯啊」、「超甜美性感可愛」、「恭喜成為小富(腹)婆喔」、「看到肚子了」，甚至還有網友說：「一定住了好幾天阿嬤家」，對此，她也親自回應：「對！沒錯」。（編輯：郭佩蓉）