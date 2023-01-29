《兩個爸爸》溫蒂18歲了！45歲林佑威凍齡同框秒變兄妹照
男星林佑威，曾於2013年戲劇《兩個爸爸》中飾演溫柔的爸比，人氣再度飆漲，與楊一展飾演的爹地、童星樂樂飾演的女兒溫蒂，3人之間的溫馨互動，廣受觀眾好評。如今10年過去了，樂樂昨（28）日也迎來18歲的生日，沒想到林佑威驚喜現身，兩人再續父女情，畫面立刻讓粉絲們暴動，直呼「這是兄妹吧！」
娛樂中心/綜合報導
樂樂昨日在臉書貼出和林佑威的合照寫下：「是好久不見的佑威爸比～謝謝爸比的驚喜慶生，今天不小心泛淚了好幾次，最最最後！謝謝身邊可愛的大家，18歲在滿滿的愛之中度過，非常幸福唷！」只見樂樂五官越來越細緻，妹妹頭的造型十分可愛，逐漸散發出女人味。
不過，令人驚訝的是，45歲的林佑威幾乎凍齡，臉蛋完全看不到歲月痕跡，坐在18歲的樂樂旁邊，就像兄妹一樣。而林佑威也在臉書PO文寫下，「我們兩個爸爸的寶貝小女兒生日快樂，從8歲到18歲一晃眼就過去～小樂樂長大成人了～願你永遠幸福快樂！」
照片曝光後，網友紛紛感到驚訝，「爸比為什麼都沒有老」、「爸比一樣年輕又帥」、「你是穿越來的吧！」、「明明就是兄妹」、「生日快樂！這部片真的很好看」、「怎麼都沒變！超強」、「我們的小公主長大了！但是我們的爸比完全沒變啊！」（編輯：詹鎰睿）