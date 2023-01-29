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紅包先別存！開工日到超商用ATM存提款　免費送大杯美式

▲1月30日周一開工，當天上午8時起，至萊爾富國泰ATM完成跨行提款或存款，免費送大杯美式。（圖／業者提供）
▲1月30日周一開工，當天上午8時起，至萊爾富國泰ATM完成跨行提款或存款，免費送大杯美式。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

還沒把壓歲錢存起來的民眾先別急，明（30）日到超商用ATM存提款，免費爽喝咖啡！迎接春節過後第一個開工日，萊爾富為上班族提神打氣，開工日1月30日起在門市祭出限時3天咖啡優惠，大杯美式、拿鐵2杯60元，等於是5.5折。此外，萊爾富還攜手國泰世華銀行，1月30日上午8時起，到門市國泰ATM完成跨行提款或存款，可免費獲得大杯美式咖啡兌換券1張，限量1萬份。

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跨行存提款免費喝咖啡
迎接開工日，萊爾富和國泰世華銀行合作，為返工的上班族打造小確幸。開工當天（1月30日）上午8時起，民眾到門市操作國泰世華ATM，完成跨行提款或存款任一筆交易，免費送大杯美式兌換券（售價45元），限量1萬杯，可兌換至2月15日，還沒把壓歲錢存入戶頭的民眾，趕緊把握爽喝咖啡的機會。

▲迎接春節過後第一個開工日，萊爾富推出咖啡、提神飲品5折起。（圖／業者提供）
▲迎接春節過後第一個開工日，萊爾富推出咖啡、提神飲品5折起。（圖／業者提供）
大杯拿鐵2杯60元
過完10天春節連假，必須面對開工現實，根據萊爾富內部資料顯示，連假後的開工日，咖啡銷量是平日1倍以上，因此1月30日至2月1日限時3天開跑Hi Café促銷，原價45元的大杯美式、原價55元的大杯拿鐵，買2杯同品項不限冰熱，限時特價60元，等於大杯拿鐵平均30元、約是5.5折；另有大杯炭焙鐵觀音拿鐵，原價55元、2杯特價70元。

開工提神飲品、零食5折起
為了應援上班族，同一時段還有多款提神飲品、零食5折起，像是原價39元奇動能量飲買1送1；原價39元的貝納頌極品大咖啡、喬亞滴濾咖啡等，皆享同品項2件49元，相當於6.3折；售價35元的米乖乖第2件10元，還有韓國人氣啤酒6.8折起，包括售價99元的韓國九尾狐指定啤酒2件135元、售價99元的韓國JEJU濟州艾爾啤酒2件136元。

▲1月30日至2月1日祭出奇動能量飲任選買1送1。（圖／萊爾富提供）
▲1月30日至2月1日祭出奇動能量飲任選買1送1。（圖／萊爾富提供）
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