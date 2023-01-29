開工爽拿大紅包！晶華住+食買1送1　旅行社送優惠不手軟

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晶華酒店為體恤開工上班族辛勞，限時推出線上美食平台買一送一活動。包含即買即食的「五星獨饗餐」主打兩款中式和兩款西式個人餐，食客可選擇剝皮辣椒或紅燒牛腩等經典台式熱炒菜色，淋上蛋花、蔥末等調料後與米飯拌炒而成，當作開工第一天餐食必能精神百倍！西式個人餐則有美國牛小排黑胡椒筆管麵或奶油白醬香煎鮭魚通心粉，每款售價均為280元至350元，買一送一後每道最低只要140元。
另還有「重磅雙饗壽喜燒套餐」，半公斤精切成0.2公分的頂級美國肩胛牛肉、以及半公斤口感柔嫩的丹麥梅花豬，搭配經典日式壽喜燒調料，活動期間只要2580元即可帶回家吃兩套；熱愛海鮮的食客也可選擇「龍蝦海陸涮涮鍋套餐」，以利尻昆布調製成的柴魚高湯，搭配半公斤頂級美國肩胛牛肉以及一整隻肥美的西非龍蝦，兩套買一送一共2880元。此外，住房部分也有優惠紅包可拿！推出3,980元入住13坪的精緻客房一晚以及雲天露臺客房買一送一9,980元、入住含精緻小點及晚間lounge暢飲時光。
可樂旅遊
可樂旅遊今年春節不打烊，特地將專案延長加碼，陪伴旅客一路到2月初！除了第一波活動（至1/29日止）「新春紅包刮刮樂」，最大獎能刮出3888元旅遊金外，第二波「開工大吉」大紅包則在明（1/30）登場，在2/4前只要抽中優惠代碼即可立即使用，總計將送出上萬組旅遊紅包！
另外可樂旅遊3月也有「出國遊GO嗨」活動，報名三月指定出發日，打出破盤超殺價格，可去日本九州溫泉五日遊，欣賞鬱金香花海、主題樂園無限暢玩、櫻花油菜花一次飽覽等，花季最前線3萬元有找；或是前往韓國釜山搭人氣海岸景觀列車欣賞海雲台美景，六天五夜16,900元起；東南亞海島避冬之旅也同步販售，踏上檳城尋根之旅，走進傳統馬來村莊，體驗怡保生態文化歷史，夜宿五星精品酒店等，五天四夜每人19,988元起，親身體驗海島在地風情再也不是夢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！