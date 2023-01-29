為了陳亞蘭爭風吃醋！王彩樺怒嗆「她」：賤人就是矯情
金鐘影帝陳亞蘭將在農曆年後推出舞台劇版《嘉慶君遊臺灣》，這是她睽違四年後再次公演，她除力邀影帝級主演郭子乾與喜劇泰斗白雲主演外，宣布邀請王彩樺擔任神秘嘉賓演出，王彩樺形容自己為了皇上（指陳亞蘭）赴湯蹈火在所不辭，「皇上不可以把我打入冷宮，一定要讓我參與演出。」
娛樂中心／綜合報導
此次白雲在舞台劇版《嘉慶君遊臺灣》反串成對陳亞蘭飾演嘉慶君一見鐘情的女主角劉英，網友期待王彩樺是否在舞台劇上化身成「樺妃」加入三角行列？對此，王彩樺引用《後宮甄嬛傳》蔣欣飾演華妃台詞金句對白雲喊話：「賤人就是矯情。」又說：「那就賞白雲一丈紅吧！」以氣勢想要得到皇上關愛與寵愛，陳亞蘭則以華妃痛點金句回應：「讓他們倆嘗試從天黑等到天亮的滋味。」
陳亞蘭除夕圍爐恩師楊麗花後，大年初五就開工以嘉慶君皇帝裝扮登台新北燈會，英姿颯爽模樣，讓上千民眾直喊是新年最帥禮物，她幽默說：「當天帶後宮佳麗三千登台，就缺王彩樺。」；而王彩樺則與女兒同遊韓國後，返台隔天就拍攝《加油喜事》，她在該劇與陳亞蘭原是閨密，卻因為在一次小事中發生爭執誤解成冤家，只要見面就劍拔駑張，張力十足。陳亞蘭透露，兩人一起妝髮時，還被笑問：「怎麼沒吵架？」讓陳亞蘭笑回：「妝髮好就要準備吵架了！」2023年最頂級的舞台劇喜劇《嘉慶君遊臺灣》將於2月25、26日在台北國父紀念館演出。（編輯：郭佩蓉）