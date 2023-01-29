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梁朝偉「26歲婚禮照」33年後流出！地點竟在台灣舉行

▲《悲情城市》26歲的梁朝偉（右）與23歲的辛樹芬，在電影中紮紮實實跪拜到九叩首完婚。（圖／牽猴子提供）
▲《悲情城市》26歲的梁朝偉（右）與23歲的辛樹芬，在電影中紮紮實實跪拜到九叩首完婚。（圖／牽猴子提供）

記者黃雅琪/綜合報導

「新娘牽進來，添丁又進財！」喜氣洋洋的拜堂儀式，在迎娶8音吹奏下，26歲的梁朝偉與23歲的辛樹芬，穿著西式禮服婚紗，依循台灣民間古禮演出《悲情城市》的經典戲。33年後回看，不但留住片中小倆口青春無邪的容顏，透過劇組用心考證，更原味呈現了戰後台灣的時髦婚紗與時代情懷。

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▲《悲情城市》中飾演媒婆的演員是當時童星顏正國的媽媽（左一）。（圖／牽猴子提供）
▲《悲情城市》中飾演媒婆的演員是當時童星顏正國的媽媽（左一）。（圖／牽猴子提供）
梁朝偉去年在韓國釜山影展記者會上提及，最想讓新一代觀眾欣賞的作品，就是他來台拍攝的《悲情城市》。這部台灣影史首部榮獲威尼斯影展金獅獎的史詩巨作，在開拍前3年的籌備過程中，除了對西元1947年故事發生的歷史背景深入研究外，對當時食衣住行等民間風物的考證，更是花了一番工夫。尤其前述這幕堪稱梁朝偉出道後，首次在銀幕上如此鉅細靡遺、行禮如儀拍完結婚大禮的戲，讓他至今仍帶著滿滿回憶。

▲《悲情城市》中西合璧的婚禮劇照。（圖／牽猴子提供）
▲《悲情城市》中西合璧的婚禮劇照。（圖／牽猴子提供）
這場中西合璧的迎親戲中，新娘辛樹芬身著典雅過膝洋裝，頭戴直直垂地鏤花白紗，手執長長緞帶捧花；新郎梁朝偉則是3件式直條紋西裝，右手拿黑色禮帽、左手握白色手套。這些時髦的款式都是劇組考證台灣知名攝影家鄧南光、張才等人西元1940年代作品，與當時照相寫真館所留的老照片而來，同時也忠實反映出劇中梁朝偉出身的基隆中上人家背景。

至於傳統方面，這場婚禮的迎親8音鑼鼓吹奏，更找來布袋戲大師李天祿率領的亦宛然劇團樂師來擔當，並由熟稔民間嫁娶習俗的「阿公」李天祿擔任「婚禮顧問」，從進門的吉祥話「添丁進財」，再登堂拜神、祭祖到媒婆高喊「大妻對拜、尪某恩愛」等習俗，都由片中原本就飾演「阿公」的李天祿，一路指點。

有趣的是，就連飾演媒婆的演員也有來歷，原來她是當時童星顏正國的媽媽，因為兒子從小就和侯孝賢導演合作，所以也和班底十分熟悉，加上長期在片場陪兒子拍戲，耳濡目染下，客串起來得心應手，但也苦了梁朝偉、辛樹芬這對新人。電影中我們看到兩人在顏媽媽口令下，從一叩首開始，紮紮實實跪拜到九叩首，若再加上當天的NG鏡頭，為拍好這場戲，兩人就這樣彎腰跪拜了大半天，吃足苦頭。《悲情城市》4K數位調光版本，2月24日全台上映。

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