「絕望濕冷」炸4天！1圖看開工天氣 周六補班補課要帶傘
今年春節連假後半段受寒流衝擊影響，各地都有感寒冷，今（29）日更出現只有攝氏4度的低溫，可謂是「全台凍蕃薯」。值得慶幸的是，明天開工日全台各地氣溫回暖，北部有機會再現高溫達攝氏20度，加上水氣仍舊不多的情況下，明全台各地除了花東地區、恆春半島外，各地降雨都不明顯，呈現多雲到晴的好天氣。很快地到了週三又有一波東北季風將襲台，北部地區最低溫來到攝氏15度，狹帶水氣影響，2/3、2/4北部、東半部迎風面降雨機率明顯，預計將持續到週末都是濕冷天氣。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員曾昭誠表示，明天開工日回溫會比今天更加明顯，除了輻射冷卻早晚偏冷，容易出現10度以下低溫外，白天北部再現高溫達20度，中南部則可達到攝氏23度，預計將會是一個舒適溫暖的開工日。
曾昭誠說，目前預估好天氣只會持續到2/1（週三），受東北風襲台影響，北部、宜蘭地區最高溫恐不會超過攝氏17度，中南部因不在迎風面上，各地高溫還是有攝氏23度左右。
曾昭誠補充，降雨部分受東北風挾帶水氣影響，北部、東半部地區降雨機率明顯提高，2區各地皆會發生持續局部雨，濕冷天氣將一路持續到週日，民眾可別眼看好天氣就急著把雨具收起來了。