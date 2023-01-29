第三波內閣名單！吳釗燮3人留任 梁文傑接陸委會副主委
前總統陳建仁接任行政院長，29日將發布第三波內閣名單，據了解，國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、陸委會主委邱太三等3人均留任，而陸委會副主委邱垂正、海基會副董事長詹志宏，傳出兩人職位對調，另外，前北市議員梁文傑，則將接任陸委會副主委。
編輯中心/綜合報導
近日，陳建仁近來持續徵詢內閣團隊人事，昨（28）日度透過臉書，公布第二波新任內閣團隊，除了前基隆市長林右昌出任內政部長、高雄市副市長史哲出任文化部長、文化部次長蕭宗煌出任故宮院長外，包含衛福部長薛瑞元、教育部長潘文忠、數位部長唐鳳、農委會主委陳吉仲等大批蘇內閣成員都留任。
另外，陳建仁也公布14名留任閣員，包含教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、金管委主委黃天牧、環保署長張子敬、交通部長王國材、衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲、數位部長唐鳳、退輔會主委馮世寬、客委會主委楊長鎮、原民會主委夷將・拔路兒、人事長蘇俊榮、主計長朱澤民、美國事務委員會主委楊珍妮。
陳建仁也指出，穩健銜接政務、擴大世代合作、增加女性閣員，是這次組閣的原則，因此他用人唯才、適才適所，延續過去蘇貞昌團隊的優秀政績，讓更多願意為國家做事的人才，為國家做事、為人民打拚。（編輯：林盈君）