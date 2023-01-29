中職／悍將不坦了！Fubon Angels新增3練習生

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2023 年 Fubon Angels 練習生徵選也在日前展開，本次有上百位女孩報名參與徵選，其中不乏 有知名直播主、《聲林之王 3》 選手、《DD52》成員、《同學來了》班底等各方好手，經過 兩階段初複試後，共有 10 名女孩進行最終決選。演藝事業部部長黃姿毓表示「Fubon Angels 橫跨棒籃兩支球隊，一年 12 個月皆有主場賽事，現今 Fubon Angels 正式成員為 16 人，過去 兩年皆是徵選正式成員及練習生，今年首次舉辦練習生徵選，希望透過練習生徵選挖掘喜歡球 場應援氛圍及熱愛表演的新人，透過紮實的培訓課程及球場舞臺實戰，為未來進階而準備。」
今日決選會上邀請 5 位不同領域的專業評審，分別為「應援團長」Travis、「Fubon Angels 學姊代表」 檸檬、「知名舞蹈老師 」 師妹、「專業體育主播」 蔡晴景、「啦啦隊系主任」 比爾，另外還邀請 50 名球迷朋友參與現場投票。
10 名女孩們於舞台上展現自信與魅力，除了基本的舞蹈表演之外，還有女孩帶來歌曲演唱、 講笑話讓全場哈哈大笑及大跳富邦悍將范國宸的應援曲，讓現場粉絲嗨到最高點，評審檸檬、 Travis 更是丟出考題考驗女孩們的臨場反應及台風，最後由多才多藝、能文能武的惜葆獲選 為第三名，精湛舞技、甜美外型卡洛琳獲得第二高票，舞蹈表演及舞台親和力獲得評審一致認 同的羽珊獲得最高分，共 3 名女孩獲得 Fubon Angels 練習生資格!
脫穎而出的羽珊、卡洛琳和惜葆將展開一系列專業培訓，未來有機會在棒球場及籃球場等應援 舞台見到女孩的身影，一同為悍將、勇士賣力應援，而「Fubon Angels」新年度正式成員異 動，將在日後一併公布。