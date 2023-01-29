SHINee珉豪變身「韓版李子維」！告白粉絲遭逼婚：嫁給我
南韓人氣男團SHINee成員珉豪，今（29）日睽違4年再度來台舉辦粉絲見面會，沒想到珉豪十分熱情，在台上重現夯劇《想見你》的經典橋段，化身「李子維」對著現場歌迷們告白：「想見你，我喜歡你！」結果真的釣出粉絲激動回應「嫁給我！」現場尖叫聲不斷。
娛樂中心/綜合報導
珉豪這次選在農曆春節大年初八，來台灣舉辦粉絲見面會「2023 BEST CHOI's MINHO LUCKY CHOI's IN TAIPEI」，並帶來5首歌曲，《Heartbreak》、《Runaway》、《Chase》、《I’m Home》以及SHINee組曲，除了表演，也跟粉絲們盡情玩遊戲做互動，並給予「愛的抱抱」當獎賞。
有趣的是，珉豪還特別搭上超夯台劇《想見你》的風潮，特別拿出繡有自己中文名字的校服、揹起書包，瞬間化身成韓版的「李子維」，對著台下粉絲告白，「SHINee World，想見你，我喜歡你！」瞬間讓全場嗨到最高點，更有粉絲忍不住大叫回應，「嫁給我！」
雖然珉豪此次台灣行程緊湊，僅有2天1夜就要趕往下個目的地，但他表示：「期待下次能多停留幾天，能見到SHINee WORLD與大家真的太開心了！」睽違4年再次來到台灣，可愛的珉豪則透露，他現在最想吃的就是台灣雞排，「我看過這裡炸出來的雞肉很大塊，我想比較一下和韓國炸雞的差異，還有小籠包，我想這是勢必要品嚐的，小籠包真是個吃過味道便讓人無法抗拒的美食啊！」他還說，最想去墾丁玩水上活動、放天燈與九份的「神隱少女」場景。（編輯：詹鎰睿）