開工咖啡折扣包！這家最省：特大杯拿鐵35元、美式買6送6

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門市｜即起至2/7
▪CITY系列指定飲品大杯以上任選第2杯半價，約7.5折。
例如：
大杯美式平均原價45元、特價34元。
大杯拿鐵平均原價55元、特價41元。
活動品項：CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡（CITY CAFE中杯飲品、Espresso、精品濾掛咖啡除外）
APP｜即起至2/6
▪濃萃美式買8送8，5折（平均原價50元、特價25元）
▪濃萃拿鐵買5送2，7.1折（平均原價60元、特價43元）
▪風味指定冰飲任4杯168元，6.5折（平均原價65元、特價42元）
活動品項：皇家伯爵紅茶拿鐵、贅沢八女抹茶拿鐵、焙烤榛果風味拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、脆酷摩卡咖啡
▪西西里系列3杯168元，7折（平均原價80元、特價56元）
活動品項：西西里風味檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡
▪完熟蘋果系列3杯168元，6.6折（平均原價85元、特價56元）
活動品項：完熟蘋果氣泡咖啡、完熟蘋果咖啡
🟡全家
門市｜1/30．限全盈+PAY
特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
🟡萊爾富
門市｜1/30至2/1
▪大杯美式2杯60元，6.7折（平均原價45元、特價30元）
▪大杯拿鐵2杯60元，5.5折（平均原價55元、特價30元）
▪大杯炭焙鐵觀音拿鐵2杯70元，6.4折（平均原價55元、特價35元）
🟡OKmart
門市｜1/30
▪大杯美式買6送6，5折（平均原價45元、特價23元）
▪大杯拿鐵買6送6，5折（平均原價55元、特價28元）
▪大杯濃厚美式買6送6，5折（平均原價55元、特價28元）
▪大杯濃厚拿鐵買6送6，5折（平均原價65元、特價33元）
APP｜1/30
▪大杯美式買6送6，5折（平均原價45元、特價23元）
▪大杯拿鐵買6送6，5折（平均原價55元、特價28元）
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