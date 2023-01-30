初九拜天公「最防1禁忌」！開工上班先做這事：特別好運

開工咖啡折扣包！這家最省：特大杯拿鐵35元、美式買6送6

▲四大超商推出開工咖啡應援，7-11濃萃美式買8送8、全家特大杯美式30元，喝哪家最划算，《NOWnews》折扣包幫你算。（圖／業者提供）
▲四大超商推出開工咖啡應援，7-11濃萃美式買8送8、全家特大杯美式30元，喝哪家最划算，《NOWnews》折扣包幫你算。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

結束有紀錄以來最長連假，又馬上接著「連六」補班補課，上班族特別需要咖啡因收心醒腦，四大超商都推出開工咖啡應援。7-11每日限量開賣濃萃美式買8送8、濃萃拿鐵買5送2，全家祭出特大杯美式平均30元。喝哪家最划算，平均單杯多少錢？《NOWnews今日新聞》整理精打細算折扣包，一次看懂各家開工咖啡促銷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN
門市｜即起至2/7
▪CITY系列指定飲品大杯以上任選第2杯半價，約7.5折。
例如：
大杯美式平均原價45元、特價34元。
大杯拿鐵平均原價55元、特價41元。
活動品項：CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡（CITY CAFE中杯飲品、Espresso、精品濾掛咖啡除外）

APP｜即起至2/6
▪濃萃美式買8送8，5折（平均原價50元、特價25元）
▪濃萃拿鐵買5送2，7.1折（平均原價60元、特價43元）

▪風味指定冰飲任4杯168元，6.5折（平均原價65元、特價42元）
活動品項：皇家伯爵紅茶拿鐵、贅沢八女抹茶拿鐵、焙烤榛果風味拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、脆酷摩卡咖啡

▪西西里系列3杯168元，7折（平均原價80元、特價56元）
活動品項：西西里風味檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡

▪完熟蘋果系列3杯168元，6.6折（平均原價85元、特價56元）
活動品項：完熟蘋果氣泡咖啡、完熟蘋果咖啡

▲7-11祭出多杯組168元方案。（圖／業者提供）
▲7-11祭出多杯組168元方案。（圖／業者提供）
🟡全家
門市｜1/30．限全盈+PAY
特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）

▲全家買指定商品滿200元送「開工好運刮刮卡」，中獎率100%。 （圖／業者提供）
▲全家買指定商品滿200元送「開工好運刮刮卡」，中獎率100%。 （圖／業者提供）
🟡萊爾富
門市｜1/30至2/1
▪大杯美式2杯60元，6.7折（平均原價45元、特價30元）
▪大杯拿鐵2杯60元，5.5折（平均原價55元、特價30元）
▪大杯炭焙鐵觀音拿鐵2杯70元，6.4折（平均原價55元、特價35元）

▲1月30日周一開工，當天上午8時起，至萊爾富國泰ATM完成跨行提款或存款，免費送大杯美式。（圖／業者提供）
▲1月30日上午8時起，至萊爾富國泰ATM完成跨行提款或存款，免費送大杯美式，限量1萬杯。（圖／業者提供）
🟡OKmart
門市｜1/30
▪大杯美式買6送6，5折（平均原價45元、特價23元）
▪大杯拿鐵買6送6，5折（平均原價55元、特價28元）
▪大杯濃厚美式買6送6，5折（平均原價55元、特價28元）
▪大杯濃厚拿鐵買6送6，5折（平均原價65元、特價33元）

APP｜1/30
▪大杯美式買6送6，5折（平均原價45元、特價23元）
▪大杯拿鐵買6送6，5折（平均原價55元、特價28元）
以上皆加送666點OK Point

▲OKmart推出《關於我和鬼變成家人那件事》電影限量杯與杯套。（圖／業者提供）
▲OKmart推出《關於我和鬼變成家人那件事》電影限量杯與杯套。（圖／業者提供）

限4天！7-11貝納頌、能量飲買1送1　全家特大杯拿鐵35元

紅包先別存！開工日到超商用ATM存提款　免費送大杯美式

初九拜天公「最防1禁忌」！開工上班先做這事：特別好運

好市多賣遮陽亭9.8萬元！漲56%比房價還狂　超神用途曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀