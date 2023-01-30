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印度物理學專家申獲梅花卡　曾獲陽交大傑出教授殊榮

▲教授的女兒也在台灣上學。（圖／移民署提供）
▲教授的女兒也在台灣上學。（圖／移民署提供）

記者賴正琳／綜合報導

來自印度的CHATTOPADHYAY SUROJIT教授，是一名物理學博士，學生都稱他SUR，專業領域為奈米科技技術（Nanotechnology），研究內容包含可用於癌症成像與治療、將不同光波轉換成電流之奈米材料等等。以治療癌症之奈米材料為例，透過將附有化學物質的奈米材料直接植入癌細胞，並以雷射光束照射加熱，可達破壞癌細胞之效。他所研究奈米材料，製作出紅外線轉換電流之光感應器，該奈米材料研究並登上國際頂尖期刊«Nano Energy»。

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SUR同時在台灣還有2項發明專利，分別是「防偽標記的製作方法、檢測方法及其應用之防偽用具」與「檢測試紙的製作方法、使用方法以及用於該製造方法之藥物組合」，均是研究奈米應用之成果。任教於陽明交通大學生醫光電研究所的他，在任教期間獲頒優良教師榮耀，今年初並以「高級專業人才」身分，申獲外僑永久居留證「梅花卡」。

▲教授（左）作育英才，獲學生愛戴。（圖／移民署提供）
▲教授（左）作育英才，獲學生愛戴。（圖／移民署提供）
SUR在1966年12月5日出生於印度，以應聘事由來台，目前擔任國立陽明交通大學生醫光電研究所之特聘教授，與太太育有二女。教授專長為奈米結構合成、生物成像、光輔助癌症治療、半導體光電子學、生物感測器等等，已發表百餘篇期刊論文，目前擔任科技部贊助之「上轉換和鈣鈦礦工程混合，用於寬帶光電檢測和太陽能電池(Upconversion-perovskite engineered hybrid for broadband photodetection and solar cells)」研究計畫主持人，為我國奈米材料及半導體光電子學提供重要技術。

SUR畢業於印度加爾各答大學(University of Calcutta)，主要研究領域為固態物理學，並拿到全印度評選排名第一的「尼赫魯百年英國獎學金」(志奮領學者獎)。民國89年SUR在友人的建議下來到台灣大學做博士後研究，心無旁鶩地做奈米生物技術之研究。SUR自民國97年即任教國立陽明大學，至今改制的國立陽明交通大學迄今，目前擔任該校生醫光電研究所之特聘教授，專長為研究奈米材料光電感測器和能源方面的應用、癌症成像、毒性傳感檢測等生物化學醫學之研究。

在台研究及執教逾22年的SUR教授為人誠懇，熱於指導學生並分享研究成果，帶領團隊主持國科會及科技部研究計畫，目前執行「上轉換之鈣鈦礦工程混合，用於寬帶光電檢測和太陽能電池」，是目前能源市場最夯的應用技術，對台灣光電產業有卓著貢獻。SUR迄今發表百餘篇論文期刊、6冊專書章節，並於民國110年獲得陽明交通大學傑出教授的頭銜。

▲教授（左）在工作時神情專注。（圖／移民署提供）
▲教授（左）在工作時神情專注。（圖／移民署提供）
移民署北區事務大隊大隊長林澤謙表示，政府為了延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請方式以利外國專業人才於臺就職取得居留、永久居留。國家發展委員會更進一步放寬外國(特定)專業人才取得我國碩士以上學位者得折抵申請永久居留之居留年限1至2年，並已修正外國專業人才延攬及僱用法，期望能夠透過多元且友善的攬才通路，為外國專業人才打造更友善的工作與生活環境。

外僑永久居留證梅花卡（Permanent Residency“Plum Blossom”Card）核發對象是給國家級人才，或在台有重大投資、重大貢獻的外籍人士，鼓勵更多國際專業人才在台永久居留，不必在其外僑居留證（Alien Resident Certificate）有效期限內提出，須經審查會並由各專業領域專家學者審核通過後審可核發，得不受居留年限及天數之限制，有別於一般的外僑永久居留證申請（Alien Permanent Resident Certificate）。截至111年11月止，高級專業類核准人數共有187人、特殊貢獻類共有49人、投資移民類共有22人。

▲教授（左）申獲梅花卡，與移民署北區事務大隊林澤謙（右）大隊長合影。（圖／移民署提供）
▲教授（左）申獲梅花卡，與移民署北區事務大隊林澤謙（右）大隊長合影。（圖／移民署提供）

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