農曆兔年加薪企業比率降！逾6成勞工跳槽機率高

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實際上在兔年開工之後，有57.1%勞工自認跳槽機率大於續留機率，36.1%自認跳槽與續留機率各半，以及6.8%自認續留機率大於跳槽機率。
綜觀前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，由於長期不滿「凍薪苦撐」、「低薪窮忙」窘境，加上擔心通膨壓力，生活開銷變大，即使大環境處於全面性「邊境解封」時代，企業營運開始「觸底反彈」，勞工們要求加薪的聲浪，或者跳槽爭取待遇的企圖心，並不會因此減弱。
楊宗斌進一步指出，資方勢必要正視盈餘與員工分享的問題，不能總是要求同仁「共體時艱」，未來景氣與業績若回溫，少不了要跟著調薪和增加福利，藉此提高員工忠誠度，減少人才流失。
然而，反觀企業年後加薪狀況恐怕和勞工期待有落差，合計有62.7%的企業表態，在農曆兔年後有加薪計劃，明顯低於去年同期的72.6%。最有機會被調高薪水的職務，在可複選狀況下，依序為「業務或銷售人員」(60.1%)、「客服或門市人員」(45.2%)、「產線工程師或技術型人員」(38%)，以及「產線作業員」(35.1%)、「研發人員」(26.7%)、「一般內勤行政人員」(21.6%)。
對於這些比較有機會「被加薪」的職務，平均來說，企業願意調的幅度為4.5%，其中僅有7.9%的公司透露，幅度在1成以上。
觀察調查結果，楊宗斌表示，受惠解封後卻缺工中的產業，待遇仍有調整空間；不過處於「出口衰退」的外銷導向行業，恐怕計畫緊縮人事成本，不過對於站在第一線，直接面對客戶、消費者，負責衝刺業績，或者緊盯產線狀況的相關技術人員，兔年的加薪機率會比其他員工高一些。