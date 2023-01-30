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受惠綠能帶動　2022全年核准僑外投資金額寫15年新高

▲受惠於綠能與離岸風電等大型投資案件帶動，去（2022）年全年核准僑外投資件數達2566件，較上年同期減少5.35%，金額衝破133億美元。（示意圖／NOWnews資料照）
▲受惠於綠能與離岸風電等大型投資案件帶動，去（2022）年全年核准僑外投資件數達2566件，較上年同期減少5.35%，金額衝破133億美元。（示意圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部投資審議委員會今（30）日指出，受惠於綠能與離岸風電等大型投資案件帶動，去（2022）年全年核准僑外來台投資金額衝破133億美元，不僅較上年同期增加77.94%、寫近15年新高，同時也創下歷年來第三高的成績，至於在對外投資方面，因前（2021）年有核准台積電投資設立日本子公司，以及聯發科增資新加坡子公司等大型投資案，同期比較基期較高所致，使得去年對外投資金額約99億6228萬美元，較上年減少20.93%。

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根據投審會統計，去年1至12月核准僑外投資件數達2566件，較上年同期減少5.35%，核准投資金額共計133億326萬5000元美元，大約是新台幣3990億9795萬元，較上年同期增加77.94%，投資金額寫近15年新高，同時也創下歷年來第三高的成績，投審會說明，政府積極推動能源轉型，吸引許多國際大廠投資台灣，2022年的不錯表現主要受惠於綠能與離岸風電等大型投資案件帶動。

去年1至12月核准新設公司件數為1475件，投資金額破6億3784萬美元。在核准新南向國家來台投資的部分，件數為481件，較上年同期減少9.07%，投資金額共計20億7349萬美元，較上年同期增加107.23%，其中，投資來源地主要為澳大利亞、新加坡及泰國。

陸資來台投資方面，去年一整年核准陸資來台投資件數為46件，較上年同期減少6.12%，金額共計3872萬9000美元，較上年同期減少66.73%。自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1556件，共計25億6625萬4000美元。

此外，在對外投資方面，去年1至12月核准對外投資件數為546件，較上年同期增加35.15%，金額約99億6228萬美元，較上年同期減少20.93%，投審會表示，主要原因是由於前（2021）年核准的台積電以21億2340萬美元投資設立日本子公司JAPAN ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, INC.，以及聯發科以10億美元增資新加坡MEDIATEK INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD等大型投資案，上年同期比較基期較高所致。

另外，2022年1至12月核准對新南向國家投資件數為169件，較上年同期增加39.67%，投資金額共計52億7197萬6000美元，較上年同期減少9.55%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及澳大利亞。對中國大陸投資方面，核准對中國投資件數為372件，件數較上年同期減少12.06%，金額共計50億4675萬美元，較上年同期減少13.92%。

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