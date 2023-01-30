開工日別被陽光騙了！18縣市低溫特報 中南部溫差近15度
今（30）日開工日各地陽光普照，雖說稍有回暖，但早晚輻射冷卻效應強，氣溫仍然明顯偏低，今晨台灣本島最低溫落苗栗公館只有攝氏4.7度，西半部地區普遍也只有攝氏6到8度左右。中央氣象局上午持續針對全台18縣市發布低溫特報，預計今晚到明（31）日上午仍可能出現攝氏10度以下低溫，請民眾務必注意保暖。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明指出，今晨輻射冷卻作用仍強，不過相較週日（1/29）已有回升情形。以台北來說，氣溫回歸到攝氏11到12度，「寒流的影響可以說是逐漸解除了」。天氣風險進一步補充，預計到週三（2/1）前大陸高壓出海、偏東風或東南風報到，全台的氣溫將更進一步提升，加上水氣仍少，全台將會是穩定晴朗的天氣。
今天北部地區及宜蘭的高溫大概在攝氏18到20度左右，中南部跟花東地區可以來到攝氏22到25度。週二到週三兩天氣溫持續回暖，北部地區可望來到攝氏20度以上，中南部地區則可以來到攝氏25到28度。不過因為天氣放晴輻射冷卻效應明顯，不排除在內陸空曠地區出現攝氏10度左右低溫，日夜溫差相當大，請民眾務必小心。
氣象局表示，今起到週三寒流逐漸減弱，各地氣溫可望逐漸回升，不過夜間及清晨氣溫很低，西半部地區日夜溫差大。預期週三晚間起東北季風增強，週四到週六（2/4）受到東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。