Mister Donut「買6送3」爽吃5天！情人節限定愛心甜甜圈
過完年開工不厭世，緊接著要迎接西洋情人節，大家最愛的Mister Donut明（31）日起，將推出情人節專屬夢幻「愛心甜甜圈」，並以當季酸甜滋味的草莓醬搭配鮮奶油，或是苦甜可可融合鹽焦糖沾醬，浪漫又甜蜜；1/31(二)～2/5(日)還推出限時5天「買6送3」優惠活動，幸福加倍。亞尼克呼應情人節，也將推出「迷彩歡樂派」、「北海道黑酷曲」情人節限定版等甜點，幫大家傳心意。
記者蕭涵云/台北報導
Mister Donut為迎接充滿粉紅泡泡的情人月，打造2款情人節限定的「愛心甜甜圈」，萌甜可愛的「草莓愛心，」將豐富口感的嘎滋白草莓沾醬淋滿鬆軟的愛心圈體，內餡塞滿甜而不膩的酸甜草莓鮮奶油，並在外層沾滿半面的雙色莓果可可刮屑再以優格沾醬點綴，應景夢幻的雪花氛圍搭配酸酸甜甜的浪漫滋味，融化少女心。「可可愛心」同樣以愛心造型甜甜圈為基底，擠滿特調可可卡士達內餡，外表沾附滿滿醇厚內斂的日本進口香濃可可沾醬，還舖上半邊苦甜可可刮屑並以鹽焦糖沾醬畫上線條點綴，藏不住的濃情蜜意。
Mister Donut並於明起1/31(二)～2/5(日)推出限時5天，購買指定商品即可享「買6送3」的優惠活動。活動期間挑選9個甜甜圈／點心，需含1款指定商品，其中3個由Mister Donut招待，限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，軟Q的日式糰子也能享有優惠。指定商品為蜜糖草莓波堤、北海道草莓乳酪歐菲塔、嘎滋白草莓波堤、北海道草莓乳酪可可歐菲塔、雪花草莓波堤、可可愛心、3 重草莓波堤、草莓愛心、草莓蜜桃波堤、蜜糖蛋糕圈、草莓棉花糖波堤、草莓蛋糕圈、蜜糖草莓歐菲香、優格蛋糕圈。
另外，亞尼克也將推出多款情人節限定甜點，以北海道奶油乳酪搭配多層次奶油派塔及草莓，打造出漸層粉紅系的「迷彩歡樂派」，酸甜風味並以草莓巧克力酥菠蘿和充滿奶油香氣的派塔堆疊層次口感；情人節限定版「北海道黑酷曲」，則以鬆軟空氣感的濃厚OREO風味蛋糕，融入北海道奶霜與特調卡士達，再淋上巧克力黑餅，讓人忍不住一口接一口。