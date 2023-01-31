助攻成神隊友！爸爸手冊上路　明起準媽媽產檢可拿這2本

我是廣告 請繼續往下閱讀
國健署表示，透過手冊，準爸爸可以了解在不同孕期的母嬰變化，以及可能碰到的各種問題及建議，就伴侶的需求給予協助，成為伴侶最安心的依靠。
國健署建議，正在準備懷孕的女性，如果月經沒來，約5至6週左右就能準備驗孕，若是確定懷孕，約在第8至12週就能在產檢院所領到孕婦健康手冊及「爸爸手冊」，準爸爸記得先閱讀，可以利用「陪產檢及陪產假」陪伴準媽咪一起去做定期的產前檢查，懷孕初期要留意流產徵兆，若出現陰道出血、小腹持續悶痛、持續子宮收縮等症狀，請盡速就醫。
國健署說明，第二孕期（懷孕13至29週）時，是胎兒的快速成長期，有孕吐困擾的準媽咪，這個時候也會開始趨緩。準爸爸可以開始陪同準備寶寶用品，多參與分攤家務，避免讓準媽咪太勞累，並規劃生產、坐月子方式、哺乳計畫等，也能參加一些準爸媽課程，並留意伴侶的體重控制，注意飲食的種類與營養是否攝取均衡等問題。
第三孕期（懷孕29週以上）時，因為胎兒長大，國健署指出，孕媽咪容易有腰酸背痛、水腫或胸悶不適等情形，準爸爸可以多幫伴侶按摩、關注孕媽咪需求，嚴重不舒服時，請教醫護人員意見。在懷孕37週至42週間，準媽咪隨時都會生產，準爸爸請記得備好待產包，了解產前的徵兆及做好生產的準備，並與職場的同事協調工作，安心陪伴生產。
國健署呼籲，孕媽咪剛開始生產時，準爸爸可以陪在身邊，透過按摩、音樂等方式幫助伴侶舒緩不適。多善用正向話語鼓勵伴侶，幫助她分散疼痛注意力。生產時，準爸爸可以緊握伴侶的手，和她一起用力及放鬆．或者摸摸她的頭、臉，輕聲地鼓勵她。爸爸在寶寶和媽咪肌膚接觸時，可以幫忙抱好寶寶，和伴侶一起感受新生命誕生的喜樂。生產後需要適當休息和睡眠，請仔細留意她的需求，貼心給予照顧及陪伴。