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助攻成神隊友！爸爸手冊上路　明起準媽媽產檢可拿這2本

▲國民健康署將於2月1日推出「爸爸孕產育兒衛教手冊」實體手冊，準媽媽於產檢時，可同時拿到「孕婦健康手冊」及「爸爸手冊」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲國民健康署將於2月1日推出「爸爸孕產育兒衛教手冊」實體手冊，準媽媽於產檢時，可同時拿到「孕婦健康手冊」及「爸爸手冊」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

記者許若茵／台北報導

孕產育兒是準爸媽共同的大事，為協助準爸爸掌握孕產育兒技巧，國民健康署將於2月1日推出「爸爸孕產育兒衛教手冊」實體手冊，準媽媽於產檢時，可同時拿到「孕婦健康手冊」及「爸爸手冊」，幫助準爸爸學習從伴侶懷孕、生產到新生命誕生的過程中，所需的知識和技巧，並與伴侶彼此扶持與陪伴，共同度過孕期的身心變化，建立養育下一代的基石。

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根據美國婦產科醫學會（ACOG）指出，若懷孕期間伴侶能彼此支持，除了能減緩孕期的不舒服感，且身心較愉悅，孕婦早產發生率也相對較低。國健署去（111）年8月已提出「爸爸手冊」電子檔，經過不斷修改與討論，再推出紙本的實體手冊，方便準爸爸們隨時攜帶及翻閱。

國健署表示，透過手冊，準爸爸可以了解在不同孕期的母嬰變化，以及可能碰到的各種問題及建議，就伴侶的需求給予協助，成為伴侶最安心的依靠。

國健署建議，正在準備懷孕的女性，如果月經沒來，約5至6週左右就能準備驗孕，若是確定懷孕，約在第8至12週就能在產檢院所領到孕婦健康手冊及「爸爸手冊」，準爸爸記得先閱讀，可以利用「陪產檢及陪產假」陪伴準媽咪一起去做定期的產前檢查，懷孕初期要留意流產徵兆，若出現陰道出血、小腹持續悶痛、持續子宮收縮等症狀，請盡速就醫。

國健署說明，第二孕期（懷孕13至29週）時，是胎兒的快速成長期，有孕吐困擾的準媽咪，這個時候也會開始趨緩。準爸爸可以開始陪同準備寶寶用品，多參與分攤家務，避免讓準媽咪太勞累，並規劃生產、坐月子方式、哺乳計畫等，也能參加一些準爸媽課程，並留意伴侶的體重控制，注意飲食的種類與營養是否攝取均衡等問題。

第三孕期（懷孕29週以上）時，因為胎兒長大，國健署指出，孕媽咪容易有腰酸背痛、水腫或胸悶不適等情形，準爸爸可以多幫伴侶按摩、關注孕媽咪需求，嚴重不舒服時，請教醫護人員意見。在懷孕37週至42週間，準媽咪隨時都會生產，準爸爸請記得備好待產包，了解產前的徵兆及做好生產的準備，並與職場的同事協調工作，安心陪伴生產。

國健署呼籲，孕媽咪剛開始生產時，準爸爸可以陪在身邊，透過按摩、音樂等方式幫助伴侶舒緩不適。多善用正向話語鼓勵伴侶，幫助她分散疼痛注意力。生產時，準爸爸可以緊握伴侶的手，和她一起用力及放鬆．或者摸摸她的頭、臉，輕聲地鼓勵她。爸爸在寶寶和媽咪肌膚接觸時，可以幫忙抱好寶寶，和伴侶一起感受新生命誕生的喜樂。生產後需要適當休息和睡眠，請仔細留意她的需求，貼心給予照顧及陪伴。

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