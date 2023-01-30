「雙頭犬」來襲！新變種CH.1.1有Delta突變　傳染或更強

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美國俄亥俄州立大學的研究人員發布論文稱，目前在紐西蘭部分地區有約三分之一的感染是由CH.1.1引起，在英國、香港、巴布亞新幾內亞約佔4分之1左右。令人注意的是，雖然在中國流行的病毒株主要是BF.7和BA.5.2，但中國官方從2022年12月25日到2023年1月5日公布的基因測序結果中，也發現了3例CH.1.1感染病例。
論文指出，CH.1.1在S蛋白中發現了一種名為L452R的突變。由於這種突變在過去不會出現在Omicron已知其他變種，但曾在Delta變異株中出現過，因此令人十分擔憂。另外，CH.1.1也更容易與ACE2受體結合，有可能覆蓋由先前感染或接種疫苗產生的部分抗體，從而產生更強的免疫逃避，並導致更嚴重的病症。
另外，研究人員還發現，初代的新冠疫苗對於新變異株的保護力正在減弱，雖然二價疫苗仍具有較好的抵禦能力，但對於CH.1.1的保護並不如對XBB和BQ.1.1等其他變體。論文提到，雖然CH.1.1並非Delta和Omicron的重組體或組合，但它是「趨同演化」的一個主要例子，這代表CH.1.1可能會在傳播性、致病性這些領域超越其他Omicon毒株。
雖然目前CH.1.1、XBB.1.5和 CA.3.1等亞型變異株均在全球範圍內成比例增長，但傳染病專家認為不能排除最新的病毒株引發另一波新冠感染潮流及導致住院病例上升的可能性。
瑞士巴塞爾大學計算生物學家羅默（Cornelius Romer）上週在報告中指出，CH.1.1值得關注，它和XBB.1.5一樣具有高度的傳播性，大約每2周左右感染水平就會翻倍。世界衛生組織（WHO）在一份報告中指出，CH.1.1病毒變體是世衛組織監測的病毒之一。