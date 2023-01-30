法務部「打詐」修正《刑法》　4大方向重懲詐團

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而過年期間，法務部為了「打詐」，公布《刑法》的修正重點。蔡清祥表示，將加重妨害自由罪的處罰，如果是3人以上共犯或用凌虐、囚禁的方式，將處以更重的處罰；妨害詐欺用深偽、語音方式詐騙，同樣提出加重處罰的條文；因為凌虐或囚禁而造成死亡、重傷者，最高處以無期徒刑；對於妨害自由及詐欺的結合犯，同樣提出獨立的處罰條文。
根據法務部提出的修正草案，為《刑法》302-1、339-4、339-5；對於3人以上共同犯罪、凌虐或囚禁等情形，另為獨立處罰規定，增訂「加重剝奪行動自由罪」，提高刑度，最重可處7年。
對於剝奪行動自由過程造成死亡、重傷害，增訂「加重結果犯」，將加重刑責，最重可論處無期徒刑，與可處7年的普通剝奪行動自由罪有所區別。對於以深偽影像或聲音的詐欺手段，增訂「加重詐欺」類型，以提高刑度。
此外，因應新興詐欺犯罪模式，法務部也研擬增訂詐欺罪與剝奪行動自由罪之「結合犯規定」，加重刑責，最重可處10年。
為杜絕震驚社會柬埔寨案、受騙遭囚凌虐等犯罪，法務部之前已主動提出《組織犯罪防制條例》部分條文修正草案，就招攬國人至國外從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削，甚至摘除器官等亂象，增訂處罰規定，最重可處7年，該草案已於去（2022）年12月16日函請立法院審議。今（2023）年再針對《刑法》部分提出修正草案。