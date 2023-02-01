名家論壇》何仁崴／如何利用免費法律諮詢

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現在是資訊爆炸的時代，律師也因人數眾多而有許多可以諮詢的管道，然而對於第一次遇到訴訟的民眾而言，仍會因為不知從何求助而感到緊張。尤其現在有許多打著免費諮詢之名行其他動機之實的「管道」，也常讓民眾有著不好的諮詢經驗。
一般而言，民眾可以善加利用的免費法律諮詢管道，包括財團法人法律扶助基金會、國內各鄉鎮市區公所、法院的訴訟輔導科，或是有些民意代表服務處，都有專業的輪值律師或者諮詢人員提供免費法律諮詢。通常這些地點會有預約專線，民眾可先打個電話由人員協助安排時段，或兼採取現場排隊，重點是：不用錢！不用錢！不用錢！
對律師而言，能有付費諮詢是對律師的專業尊重，以及律師願意在百忙之中空出一個時段專心聆聽分析當事人的問題，為何我仍在這裡推薦民眾使用免費法律諮詢呢？
免費法律諮詢，通常可讓一位民眾在15至20分鐘的短時間內，律師會聆聽民眾遇到的法律問題，給予程序上的初步專業建議：譬如案件要如何上訴？是否需進行假扣押？如何撰寫書狀？案件可朝何種方向準備證據？或者是否案情複雜，有無進一步安排委任或者付費諮詢的必要？
但既然時間短暫，要奢求律師在這段時間內精準地分析判斷案件「勝率多高」？自己寫的狀好不好，請律師幫忙看一下？請律師教當事人怎麼在詢問證人時問證人問題？這些問題均是事涉律師與當事人深入研究案件後才能得到的結論，在短期間內要得到答案，恐怕強律師所難，且訴訟變數甚多，往往須擬定整體訴訟策略，就不適合在免費諮詢時段拿來問律師了。
所以，當民眾出現如阿仁所遇到的情況，在還沒進行付費諮詢之前，免費律師諮詢將是一個很適合的諮詢方式，至少先初步了解自身遇到的情況，做好心理建設再面對司法，總比毫無方向來得好。
然而，民眾還是不免擔心，在面前這位回答問題的律師，是不是真的律師？還是打著免費諮詢口號，要對民眾有不良動機之人？
幸好法務部這幾年開始建立網路查詢，讓民眾可以透過網路或手機搜尋律師的身分與紀錄。譬如在搜尋引擎上輸入關鍵字「法務部 律師查詢」，會看到法務部律師查詢系統https://lawyerbc.moj.gov.tw，進入系統後輸入律師的姓名，可以看到該律師的律師證書字號、登錄事務所名稱與電話、地址，執業情況是否正常等紀錄。就可以排除許多假律師之名反而來損害民眾權益的有心人士了。
另外，為了真正發揮免費法律諮詢的價值，以下幾個動作最好避免喔！
像是有些民眾會擔心前一位律師給予的建議「不正確」，而會一再詢問不同的律師，往往在聽到每位律師不同的答案後反而讓自己心更慌，不知道要相信誰。其實這是像法律這類的社會科學很常見的現象，尤其是訴訟更沒有所謂的「標準答案」，而是在證據裁判原則的遊戲規則下如何將證據呈現讓真相浮現。所以若民眾真的會擔心不正確，此時不妨利用付費諮詢的方式再與律師進一步地討論，也許自己的疑惑就迎刃而解了。
再者，有些民眾也喜歡拿道聽塗說或者網路上的文章來考免費諮詢律師。一如前面所說的，往往每位律師因為見解的不同而會有不同的答案，答案有時也往往會隨著政策的改變或者法律見解的變更會有所改變，也就是俗稱「法律是活的」現象。所以若是只道聽塗說別人的說法或以網路文章為依據的話，也很容易造成自己的認知混淆喔！
最後，更忌諱的就是同一件事情多次地免費詢問同一位律師喔。這不僅會讓律師覺得有被占便宜的剝奪感，更表示該民眾並未真正認真地看待自己遇到的法律問題，欠缺付諸行動的決心，往往反而在訴訟上因小失大，得到不利的結果。
現在阿仁知道怎麼去利用免費法律諮詢了。祝福阿仁的疑惑獲得解決。
●作者：何仁崴／ 律師
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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