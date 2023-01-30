2023最亮彗星來了！「絕美星空」在家看 錯過再等5萬年
年後開工心情鬱悶？就讓2023年最美星空療癒內心吧！全球天文迷引頸期盼的C/2022 E3彗星（ZTF) 將於2月1日接近地球，該彗星有著綠色的彗髮，黃色的塵埃尾以及微弱的離子尾，可說是今年不可錯過的美景之一，不僅雙筒望遠鏡即可觀賞的美麗星體，也可望成為今年最亮的彗星，只要尋找光害較少的空曠處，就有機會用肉眼見到，該彗星週期約5萬年，一生一次觀賞機會千萬別錯過。同時臺北市立天文館將於當晚（2/1）19時30分起，於YouTube「臺北天文館」頻道進行線上直播解說。
記者鍾怡婷/綜合報導
C/2022 E3彗星（ZTF) 是在2022年3月，由加州理工學院茲偉基即時天文站（ZTF）無意中發現，天文學家預估其亮度將達肉眼可見程度。今（2023）年1月12日通過近日點後，亮度如預期般逐漸升高，並被許多天文愛好者拍攝到。這顆彗星不僅有瀰散的彗髮、長長的彗尾，而且逆向彗尾也相當明顯，其彗髮獨特的綠色色調則是來自於彗星中的雙原子碳。
台北市立天文館研究組技士謝翔宇指出，C/2022 E3彗星（ZTF) 在2月1日最接近地球，距離為0.28個天文單位（約4188萬公里），亮度約為5等，屆時路徑將會從北斗七星和北極星中間穿越。臺北天文館建議可於大年初一（1/22）起至月底每日的午夜過後，在較無光害的環境下，以雙筒望遠鏡朝向北方，配合天空中亮星的相對位置，如北斗七星、北極星、御夫座的五車二等亮星來搜尋並觀賞這顆難得一見的彗星，它在望遠鏡中為呈現瀰散狀的亮點，與恆星明顯不同，很容易分辨。
C/2022 E3彗星（ZTF) 的估計周期長達約五萬年，是來自太陽系遙遠的冰凍星體，它們在未出現彗髮、彗尾等特徵時與小行星非常類似，「半人馬小行星」即同時具備彗星與小行星的特徵。臺北天文館在2月1日的直播中，除了介紹有關C/2022 E3彗星（ZTF) 外，還將由天文館的解說員和極深空計畫的兩位虛擬主播，探討彗星的相關問題與歷史事件。