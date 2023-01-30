黃偉哲率領市府團隊新春團拜旺兔順利要戮力讓市民過更好
金兔年開春上班第一天，台南市政府今(30)日上午分別在民治市政中心南瀛堂及永華市政中心2樓舉辦112年「旺兔順利」新春團拜，市長黃偉哲率領市府團隊祝賀市府全體員工新春快樂，黃偉哲強調，雖然國際局勢詭譎多變，雖然世界景氣無常，但期勉市府團隊在新的一年，繼續做好自己的工作，提供市民最佳的市政服務，把該為市民朋友服務的工作做好，能夠讓市民朋友過得更好。
記者林怡孜/台南報導
黃偉哲一開始代表185萬的市民朋友感謝所有市府同仁，祝賀大家新年快樂，並期勉全體同仁身為國家公務員，要將肩上責任扛起來。也特別感謝年假期間辛苦值勤的警察、消防、環保、交通、文化、觀光等人員及志工們，要對他們表達最高的敬意與謝意，感謝他們在工作崗位上的辛勞付出，也期許在新的年度，市府團隊能為市民做最大最好服務，因為要靠大家努力，台南市才能更好。
黃偉哲亦感謝在中央有立委很努力爭取很多經費，也感謝議會通過年度總預算，讓台南的重大建設能夠順利推動、無拖延，因為大家的努力，才能夠讓市政持續往前走。對於新年的展望，黃偉哲表示，國際間的政經局勢並不是特別好，在兩岸方面必須要非常警覺，地方政府要做好充足準備，將經濟拼得更好。他也希望接下來市府跟行政院長陳建仁所率領的中央政府團隊密切合作，能夠讓台南更好，也希望讓台灣更好，這一點台南市已經準備好了。之後黃偉哲帶領市府團隊深深一鞠躬，以滿滿的活力地迎接嶄新的一年、開工的第一天。