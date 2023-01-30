開工不憂鬱！「3星座」吉星照佛賺翻　2月運勢吉凶一次看

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【2月份注意財運】
水瓶座（大吉） 金星入二宮
原本財運就不錯的水瓶座，投資的情況一直相對穩定，這個月因為開銷減少或是有有額外的斜槓收入，讓你荷包滿滿！
牡羊座（大吉）水星入十一宮
原本的收入與開銷對你來說應該是處於有點吃緊的狀態，不過這個月有機會能夠賺取到額外的收入，偏財運不錯，無論是透過買彩券或是想經營一個新的副業都是可以嘗試的好時機。
天蠍座（大吉） 金星入五宮與二宮主合相
財運旺盛的你這個月有機會遇到志同道合的伙伴，如果你先前已經投入了金錢與心力，這個月就有機會獲利了結，過去一年的努力總算讓你覺得苦盡甘來！
摩羯座（平）水星入二宮，太陽入二宮
這個月份資金的運用算是憂喜參半，憂的是資金可能會有意外的缺口，甚至需要舉債或借款，不過值得慶幸的是都能順利的找到管道籌措到資金，逢凶化吉。
月份注意事業運
雙子座（大吉）金星入十宮
工作時間雖然可能變的更長工作量也不斷的增加，但是整體來說是非常順遂的狀態，自我設定的目標都能夠實現，只是要注意不要太過勞或交際應酬變多，工作結束後也要好好的休息的休息。
金牛座（大吉） 水星入十宮
如果你覺得工作上一直處在卡住的狀態時，2月可能會出現好的轉機，只是你需花更多時間與長官或客戶接觸交流，建立良好的人際溝通管道你一直以來的努力就有可能吸引到事業上真正的貴人。
射手座（大吉） 金星映射十宮
只要保持情緒穩定並且專注於工作上就能夠獲得好成績，再加上如果你能夠更主動積極的出面處理一些疑難雜症，工作的進展則會更佳順利。
【2月份注意感情運】
處女座 （吉） 金星入七宮
已婚或在交往的兩個人，相處的氣氛十分融洽並且無話不談，對方還會主動相約與你進行浪漫的約會，在心情放鬆的情境之下，彼此之間愛慕的心意會更明確，日子也會過得甜甜蜜蜜。
獅子座（吉）水星入七宮
原本看似平平淡淡的情感生活因為有了共同的話題，讓雙方產生更多共鳴與話題，彼此情感也會更加親近，之前的紛擾是非也會慢慢的淡忘掉。
雙魚座（吉） 金星映射七宮
已經交往很久的你們或夫妻，是時後該為彼此的情感生活創造一些驚喜了！用出奇不意的浪漫來活絡你們之間戀愛的氛圍，如果能夠安排一場輕旅行感情會更加如魚得水，彼此之間也會更珍惜。
巨蟹座（凶） 火星映射五宮
如果你單身很久，親朋好友都相當關心你的情感生活，也會主動為你介紹對象，只可惜總是擦肩而過，很難碰到自己真正契合的對象，反而會讓你越來越厭倦參與這類相親介紹的活動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。