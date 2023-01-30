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視察林園汕尾海堤工程進　陳其邁：要做就做到最好

▲高雄市長陳其邁因今天上午到林園區視察東西汕海堤整體環境營造工程。 希望在113年底也同步完成中芸漁港以南至爐濟殿公園海堤景觀改造。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁因今天上午到林園區視察東西汕海堤整體環境營造工程。 希望在113年底也同步完成中芸漁港以南至爐濟殿公園海堤景觀改造。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市長陳其邁今(30)日率市府水利團隊前往林園視察西汕路汕尾海堤海岸線工程進度，陳其邁表示，林園區是國內石斑培育重鎮，供應量占全台8成。陳其邁也說，要做就做到最好，他要水利局依照地方反應的需求評估，能做的都要完成，希望在113年底也同步完成中芸漁港以南至爐濟殿公園海堤景觀改造。

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▲高雄市長陳其邁陰天到林園區視察東西汕海堤整體環境營造工程。 （圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁陰天到林園區視察東西汕海堤整體環境營造工程。 （圖／高市府提供）
市長陳其邁及副市長林欽榮今天率市府水利局團隊及林園區公所與立法委員林岱樺、議員王耀裕、李雨庭、邱于軒及黃天煌議員服務處代表、以及里長、林園漁會劉瑞卿總幹事等前往林園區西汕路汕尾海堤視察海岸線工程進度。

陳其邁表示，汕尾是石斑魚魚苗孵養的地方，產值非常高，堤岸改善工程從港仔埔排水，到中芸排水、林園排水，這三大排水海岸地區總共有4億的工程，盼收納原本髒亂的取水管線，岸邊作為公園散步、運動休閒的地方，同時拓寬周邊道路，改善附近交通。

陳其邁也傾聽在地民代建議，關心附近廁所設置以及海岸清理問題，盼把港仔埔排水到林園排水整體工程完工，配合捷運林園線的興建，改善林園地區市民生活品質。

為改善現況雜亂的海岸景觀，水利局也與經濟部水利署攜手合作，計畫投入約4億元辦理老舊海堤改建、養殖管線收納、拓寬道路及營造生態環境，由水利署籌措所需經費及用地取得，水利局辦理都市計畫變更及設計施工，海岸線改善後將增加運動休閒功能，並解決交通問題，提升市民生活品質。

整治工程分三期進行，第一期公有土地去(111)年2月開工，目前完成道路拓寬及景觀設施，僅剩馬達管線遷移，預計今年2月底可完工。後續822公尺海堤因涉及私有地，於去年底完成土地取得，配合中央年度經費編列，今(112)年執行第二期海堤整建，113年執行第三期至爐濟殿，整體工程完成後，中芸漁港海岸廊道將串連至爐濟殿公園及市境之南樹，為林園地區民眾提供良好優質的海岸休憩環境。

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