視察林園汕尾海堤工程進　陳其邁：要做就做到最好

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陳其邁表示，汕尾是石斑魚魚苗孵養的地方，產值非常高，堤岸改善工程從港仔埔排水，到中芸排水、林園排水，這三大排水海岸地區總共有4億的工程，盼收納原本髒亂的取水管線，岸邊作為公園散步、運動休閒的地方，同時拓寬周邊道路，改善附近交通。
陳其邁也傾聽在地民代建議，關心附近廁所設置以及海岸清理問題，盼把港仔埔排水到林園排水整體工程完工，配合捷運林園線的興建，改善林園地區市民生活品質。
為改善現況雜亂的海岸景觀，水利局也與經濟部水利署攜手合作，計畫投入約4億元辦理老舊海堤改建、養殖管線收納、拓寬道路及營造生態環境，由水利署籌措所需經費及用地取得，水利局辦理都市計畫變更及設計施工，海岸線改善後將增加運動休閒功能，並解決交通問題，提升市民生活品質。
整治工程分三期進行，第一期公有土地去(111)年2月開工，目前完成道路拓寬及景觀設施，僅剩馬達管線遷移，預計今年2月底可完工。後續822公尺海堤因涉及私有地，於去年底完成土地取得，配合中央年度經費編列，今(112)年執行第二期海堤整建，113年執行第三期至爐濟殿，整體工程完成後，中芸漁港海岸廊道將串連至爐濟殿公園及市境之南樹，為林園地區民眾提供良好優質的海岸休憩環境。