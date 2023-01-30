點石成金 中市打造「ZERO WASTE」環保農園見成效

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環保局長陳宏益強調，疏於管理的荒地，容易雜草叢生，孳生蚊蟲，影響環境衛生與景觀。為實踐零廢棄的永續環境目標，環保局在媒合地主提供的荒地後，跨科室整合局內資源，包括運用生廚餘堆肥的「阿罩霧培養土」改良土質進行整地，再種植香茅、迷迭香及芳香萬壽菊等植物，打造「ZERO WASTE」示範環保農園，一年來已見成效。
環保局說明，收成的香草植物經蒸餾方式提取精油、天然純露，再將精油結合回收的廢食用油製成香氛家事皂，開發獨有環保產品。其中，香茅、迷迭香及芳香萬壽菊因富含芳香化合物，製成天然香草純露可以混淆靠氣味覓食的蚊蟲，達到驅蚊、防蟲功效，去年年前結合「台中清潔月-逗陣來拼厝」系列活動，及在耶誕節於「台中好環保」臉書粉絲團與民眾互動時，民眾指定以天然香草純露及香氛家事皂做為交換禮物的意願超高，大獲好評。
台中好環保臉書粉絲陳小姐說，平時就會關注相關環保活動，此次貼文一發布，立刻留言要與小編交換禮物，實際拿到產品真的很開心，純天然純露噴霧有淡淡的香茅味，不刺鼻也不會刺激皮膚，除了驅蚊，當成香氛也很棒！ 粉絲楊小姐說，家人分享環保局交換禮物的活動連結給她，她是第一位留言者，趁著年末大掃除用手工家事皂清潔家裡，效果超好，謝謝環保局的用心！
環保局補充，有關點石成金的環保農園變身日記，可至官方平台( https://www.youtube.com/watch?v=F_VJQaFa9Ro ) 觀看。環保局也呼籲，試辦示範性環保農園目的是提醒地主加強管理閒置空地，土地活用可創造循環經濟，若土地暫無使用規劃，一定要定時除草，如經環保局巡查發現土地雜草叢生超過50公分情形，依「臺中市環境清潔維護自治條例」規定，最高可處新台幣6,000元罰鍰。